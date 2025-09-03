Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»

В центре истории — события, происходящие за день до Рождества. Несколько незнакомцев случайно оказываются в квартире, выставленной на продажу, среди других потенциальных покупателей. В этот момент группу берет в заложники незадачливый преступник, пытавшийся ограбить банк. Не выдерживая нарастающего напряжения, герои начинают делиться друг с другом сокровенными тайнами.