Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»

Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»), Эйми Лу Вуд («Белый лотос») и Джейсон Сигел («Очень плохая училка») вошли в актерский состав полнометражной экранизации романа Фредрика Бакмана 2019 года «Тревожные люди». Об этом сообщает Deadline.
Режиссером фильма выступит Марк Фостер («Война миров Z»). Сценарий напишет Дэвид Маги («Жизнь Пи»). Продюсерами станут выступают Фредрик Викстрем Никастро, Рене Вулф, а исполнительными продюсерами — Марк Форстер, Дэвид Маги и жена Фредрика Бакмана Неда.
В центре истории — события, происходящие за день до Рождества. Несколько незнакомцев случайно оказываются в квартире, выставленной на продажу, среди других потенциальных покупателей. В этот момент группу берет в заложники незадачливый преступник, пытавшийся ограбить банк. Не выдерживая нарастающего напряжения, герои начинают делиться друг с другом сокровенными тайнами.
Джоли исполнит роль инвестиционного банкира Зары. Кого сыграют Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел, не уточняется.
Съемки картины уже стартовали в Лондоне. В 2021 году книгу экранизировал Netflix в формате мини-сериала.
Фредрик Бакман — шведский писатель. Дебютировал в 2012 году, выпустив одновременно два романа: «Вторая жизнь Уве» и «Вещи, которые моему сыну следует знать о мире». Книги Бакмана переведены и издаются на более чем 25 языках мира. Произведения писателя неоднократно экранизировали. В 2015 году вышел фильм «Вторая жизнь Уве», в 2019 году — «Здесь была Бритт-Мари», в 2020 — «Медвежий угол», в 2022 году — «Мой ужасный сосед».