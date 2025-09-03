Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»

На спецпоказе финальной части «Заклятия» зрителей окропили святой водой
В ChatGPT появится родительский контроль
Присяжные оправдали Карди Би по делу о нападении на охранницу медицинской клиники
Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона «Короля Талсы»
В Петербурге пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского
«Третье сентября» Шуфутинского бьет рекорды в «МТС Музыке» еще до осени
ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно
Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде
В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной
«Мы живем в доме, полном динамита»: режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение
На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты
Дональд Трамп появился на публике на фоне слухов о его смерти. И прокомментировал их
Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык

Анджелина Джоли, Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел снимутся в экранизации романа Бакмана «Тревожные люди»

Фото: Columbia Pictures

Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»), Эйми Лу Вуд («Белый лотос») и Джейсон Сигел («Очень плохая училка») вошли в актерский состав полнометражной экранизации романа Фредрика Бакмана 2019 года «Тревожные люди». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером фильма выступит Марк Фостер  («Война миров Z»). Сценарий напишет Дэвид Маги («Жизнь Пи»). Продюсерами станут выступают Фредрик Викстрем Никастро, Рене Вулф, а исполнительными продюсерами — Марк Форстер, Дэвид Маги и жена Фредрика Бакмана Неда.

В центре истории — события, происходящие за день до Рождества. Несколько незнакомцев случайно оказываются в квартире, выставленной на продажу, среди других потенциальных покупателей. В этот момент группу берет в заложники незадачливый преступник, пытавшийся ограбить банк. Не выдерживая нарастающего напряжения, герои начинают делиться друг с другом сокровенными тайнами.

Джоли исполнит роль инвестиционного банкира Зары. Кого сыграют Эйми Лу Вуд и Джейсон Сигел, не уточняется.

Съемки картины уже стартовали в Лондоне. В 2021 году книгу экранизировал Netflix в формате мини-сериала.

Фредрик Бакман — шведский писатель. Дебютировал в 2012 году, выпустив одновременно два романа: «Вторая жизнь Уве» и «Вещи, которые моему сыну следует знать о мире». Книги Бакмана переведены и издаются на более чем 25 языках мира. Произведения писателя неоднократно экранизировали. В 2015 году вышел фильм «Вторая жизнь Уве», в 2019 году — «Здесь была Бритт-Мари», в 2020 — «Медвежий угол», в 2022 году — «Мой ужасный сосед».

Расскажите друзьям