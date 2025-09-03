В ChatGPT появится родительский контроль

Скоро в ChatGPT станет доступен родительский контроль, сообщила компания OpenAI на официальном сайте.
Минимальный возраст, с которого можно зарегистрироваться, составляет 13 лет. Родители смогут привязать свой аккаунт к аккаунту подростка: контролировать, как ChatGPT отвечает ребенку, управлять, какие функции включены (например, можно будет отключить память чат-бота), получать уведомления, когда подросток, судя по запросам, «переживает момент острого стресса».
Над обновлением работали более 250 врачей из 60 стран. Все они специалисты в области психического здоровья и развития молодежи.
OpenAI ввела ограничения после того, как 16-летний Адам Рейн покончил с собой после общения с ChatGPT. В течение нескольких месяцев он обсуждал самоубийство с ИИ. По словам родителей Адама, ChatGPT заменил ему человеческое общение и все проблемы мальчик обсуждал с нейросетью. В конце августа родители Адама подали на OpenAI в суд.
Для подростков нейросети могут стать не только другом, но и источником дохода. 21-летний студент из Филиппин Марк Гарилао зарабатывает тысячи долларов на ИИ-роликах про котенка. Он тратит всего час в день на генерацию сюжетов в ChatGPT и картинок в KlingAI. Это слоп — бессмысленный контент, созданный исключительно для того, чтобы обмануть алгоритмы платформ и получить максимум дохода от рекламы.