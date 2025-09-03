В ChatGPT появится родительский контроль

Для подростков нейросети могут стать не только другом, но и источником дохода. 21-летний студент из Филиппин Марк Гарилао зарабатывает тысячи долларов на ИИ-роликах про котенка. Он тратит всего час в день на генерацию сюжетов в ChatGPT и картинок в KlingAI. Это слоп — бессмысленный контент, созданный исключительно для того, чтобы обмануть алгоритмы платформ и получить максимум дохода от рекламы.