Присяжные оправдали Карди Би по делу о нападении на охранницу медицинской клиники

Фото: Court TV

В Лос-Анджелесе завершился судебный процесс против Карди Би (Cardi B). Суд присяжных оправдал рэпершу по делу о нападении на охранницу медицинского центра, сообщает AP News.

«Следующий, кто попытается подать против меня необоснованный иск, получит встречный. Я заставлю его заплатить, потому что это недопустимо. Я не та знаменитость, против которой можно подать иск и думать, что она быстро уладит дело. Такого не будет. Особенно в случае, когда я совершенно невиновна», — прокомментировала исполнительница.

Случай произошел еще в 2018 году у кабинета акушера-гинеколога в Лос-Анджелесе. Карди Би направлялась на прием к врачу во время первой беременности. В коридоре медицинского офиса она вступила в конфликт с охранницей здания Эмани Эллис. По словам истицы, во время перепалки певица поцарапала ее щеку 7,5-сантиметровым ногтем и несколько раз плюнула на нее, что сильно травмировало женщину.

Эллис подала иск еще в 2020 году, но слушания по делу начались только в 2025-м. Истица требовала компенсации морального вреда и медицинских расходов, связанных с порезом щеки. Карди Би заявляла, что охранница нарушила личное пространство, снимая ее на камеру. Физического же контакта, по словам певицы, не было.

Позже кадры с выступлением Карди Би на судебном процессе стали виральными в сети. Они разлетелись на мемы благодаря выразительной мимике и прямому тону артистки.

Недавно на Карди Би подала в суд фанатка, в которую рэперша бросила микрофон на концерте в 2023 году. По словам пострадавшей, рэперша попросила фанатов обливать ее водой во время выступления в Лас-Вегасе, поскольку она страдала из-за жары. Когда истица плеснула немного своего напитка в сторону Карди Би, та «в явном гневе и без предупреждения» внезапно и с силой бросила микрофон. Автор жалобы заявила, что была оскорблена и смущена, когда видео инцидента завирусилось в сети.

