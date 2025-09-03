Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона «Короля Талсы»

Стриминговый сервис Paramount+ показал трейлер третьего сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне. Продолжение криминального сериала стартует 21 сентября.
«Король Талсы» вышел на экраны осенью 2022 года. Шоу рассказывает о нью-йоркском мафиози Дуайте (Сталлоне), который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и оказывается в изгнании в Талсе, штат Оклахома. На месте герой организует собственную криминальную империю. В третьем сезоне ему придется защищать свою команду и бизнес от влиятельного клана Данмайр.
В ленте также снялись Роберт Патрик, Сэмюэль Л.Джексон, Бо Кнапп, Белла Хиткот, Джеймс Руссо, Крис Калдовино, МакКенна Куигли Харрингтон и Майк Кэш Фло Уолден. Создатель проекта — Тейлор Шеридан, автор «Йеллоустоуна», «Ветреной реки» и сценарист «Убийцы» Дени Вильнева. Шоураннером стал Дэйв Эриксон, а исполнительным продюсером выступает Сильвестр Сталлоне. Съемки третьего сезона проходили в Атланте и Оклахоме.
Недавно стало известно, что «Король Талсы» получит спин-офф под названием «NOLA King». Сценарий к нему напишет Дэйв Эриксон, он же будет шоураннером. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Paramount+.
Детали сюжета пока неизвестны, но источники СМИ предполагают, что Сэмюэль Л.Джексон сыграет Расселла Ли Вашингтона-младшего, выходца из криминального мира. Он, вероятно, сразится с персонажем Сталлоне в Талсе, после чего отправится завоевывать Новый Орлеан. Спин-офф планируют начать снимать в феврале 2026 года.