Сильвестр Сталлоне играет мафиози в трейлере третьего сезона «Короля Талсы»

«Король Талсы» вышел на экраны осенью 2022 года. Шоу рассказывает о нью-йоркском мафиози Дуайте (Сталлоне), который выходит из тюрьмы после 25 лет заключения и оказывается в изгнании в Талсе, штат Оклахома. На месте герой организует собственную криминальную империю. В третьем сезоне ему придется защищать свою команду и бизнес от влиятельного клана Данмайр.