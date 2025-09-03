В Петербурге пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского

В начале сентября традиционно был зафиксирован резкий всплеск интереса к Шуфутинскому и его композиции «Третье сентября». На концерт певца 3 сентября в Большом зале Кремлевского дворца раскупили все 6000 билетов. Платформа «Авито» отметила рост интереса к товарам, связанным с Шуфутинским и треком «Третье сентября». Спрос на диски артиста вырос за год на 58%, а на календари с его портретом — на 9%.