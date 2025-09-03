В Петербурге пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского

В баре «Карусель» в Санкт-Петербурге сегодня, третьего сентября, пройдет конкурс двойников Михаила Шуфутинского. Об этом заведение написало в социальных сетях.
Победитель конкурса получит сертификат на 5000 рублей на еду и напитки. В честь события подготовили спешел — настойку рябины с медом, отсылающую к строчкам «День, когда горят костры рябин,/Как костры, горят обещанья/В день, когда я совсем один» из хита Шуфутинского «Третье сентября».
В начале сентября традиционно был зафиксирован резкий всплеск интереса к Шуфутинскому и его композиции «Третье сентября». На концерт певца 3 сентября в Большом зале Кремлевского дворца раскупили все 6000 билетов. Платформа «Авито» отметила рост интереса к товарам, связанным с Шуфутинским и треком «Третье сентября». Спрос на диски артиста вырос за год на 58%, а на календари с его портретом — на 9%.
Впрочем, композиция «Третье сентября» успела побить рекорды еще до осени. Уже в августе количество прослушиваний выросло на 89% по сравнению с прошлым годом.