В городах Европы нашли флаеры, анонсирующие тур Radiohead. Их последний концерт был в 2018 году

Поклонники Radiohead нашли загадочные флаеры в Мадриде, Копенгагене и Лондоне. Кажется, британская группа возвращается с хиатуса с новым туром.
Предполагаемые концерты в Мадриде пройдут 5, 5, 7 и 8 ноября, в Лондоне —21, 22, 24 и 25 ноября, в Копенгагене — 1, 2, 4 и 5 декабря.
Группа флаеры пока никак не прокомментировала. Последний концерт Radiohead прошел в 2018 году, и с этого момента участники занимались сайд-проектами — в частности группой The Smile, которую образовали Том Йорк, гитарист Radiohead Джонни Гринвуд и барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер.
В августе песня «Let Down» Radiohead, выпущенная еще в 1997 году в альбоме «OK Computer», попала в чарт Billboard Hot 100. Она завирусилась в тиктоке. Пользователей покорила щемящая атмосфера композиции. Под нее создают эмоциональные клипы о жизненных трудностях и драматичные монтажи о фильмах. В соцсетях трек распространился после того, как его использовали в сериале «Медведь».