В городах Европы нашли флаеры, анонсирующие тур Radiohead. Их последний концерт был в 2018 году

«3-е сентября» Шуфутинского бьет рекорды в МТС Музыке еще до осени
ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно
Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде
В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной
«Мы живем в доме, полном динамита»: режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение
На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты
Дональд Трамп появился на публике на фоне слухов о его смерти. И прокомментировал их
Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня

В городах Европы нашли флаеры, анонсирующие тур Radiohead. Их последний концерт был в 2018 году

Фото: Scott Dudelson/Getty Images

Поклонники Radiohead нашли загадочные флаеры в Мадриде, Копенгагене и Лондоне. Кажется, британская группа возвращается с хиатуса с новым туром.

Предполагаемые концерты в Мадриде пройдут 5, 5, 7 и 8 ноября, в Лондоне —21, 22, 24 и 25 ноября, в Копенгагене — 1, 2, 4 и 5 декабря.

1/2
billyc93/Reddit
2/2
fluffyargon/Reddit

Группа флаеры пока никак не прокомментировала. Последний концерт Radiohead прошел в 2018 году, и с этого момента участники занимались сайд-проектами — в частности группой The Smile, которую образовали Том Йорк, гитарист Radiohead Джонни Гринвуд и барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер.

В августе песня «Let Down» Radiohead, выпущенная еще в 1997 году в альбоме «OK Computer», попала в чарт Billboard Hot 100. Она завирусилась в тиктоке. Пользователей покорила щемящая атмосфера композиции. Под нее создают эмоциональные клипы о жизненных трудностях и драматичные монтажи о фильмах. В соцсетях трек распространился после того, как его использовали в сериале «Медведь».

