«Третье сентября» Шуфутинского бьет рекорды в «МТС Музыке» еще до осени

Сервис «МТС Музыка» собрал статистику прослушиваний композиции Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Выпущенная в 1994 году песня планомерно захватывает эфиры цифровых платформ. Уже в период с января по август 2025 года количество прослушиваний увеличилось на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики «МТС Музыки» ожидают, что с наступлением сентября песня в очередной раз побьет все рекорды. Прецеденты уже есть: в 2024 году число проигрываний хита с сентября по декабрь возросло на 233% по сравнению с показателями всех предыдущих месяцев года. Аналогичная картина наблюдалась и в 2023 году — рост составил 87%.
В 2025 году пик прослушиваний пришелся на апрель. Однако традиционный всплеск интереса все-таки неизменно происходит осенью: в прошлом году безоговорочным лидером стал сентябрь, за ним следовали октябрь и декабрь.
Сам Шуфутинский так высказался о популярности трека среди новых поколений: «Песню „Третье сентября“ слушают многие, но я не могу объяснить, чем она так понравилась молодежи. Я не музыкальный критик, я спел ее так, как чувствовал. Как сейчас говорят молодые люди: „Зашла!“ Вот она и зашла. В ней есть искренние моменты: каждый проходил через расставание, любовь, новые встречи — это обыкновенные человеческие чувства. Они всем важны и всем поняты, поэтому „Третье сентября“ оказалась у многих в сердце на долгие годы».