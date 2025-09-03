«3-е сентября» Шуфутинского бьет рекорды в МТС Музыке еще до осени

Сам Шуфутинский так высказался о популярности трека среди новых поколений: «Песню „3-е сентября“ слушают многие, но я не могу объяснить, чем она так понравилась молодежи. Я не музыкальный критик, я спел ее так, как чувствовал. Как сейчас говорят молодые люди: „Зашла!“. Вот она и зашла. В ней есть искренние моменты: каждый проходил через расставание, любовь, новые встречи — это обыкновенные человеческие чувства. Они всем важны и всем поняты, поэтому „3-е сентября“ оказалась у многих в сердце на долгие годы».