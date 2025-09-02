Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде
ВОЗ: депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в 1 триллион долларов ежегодно

Фото: Nik Shuliahin/Unsplash

Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклады «Мировое психическое здоровье сегодня» и «Атлас психического здоровья 2024». В них утверждается, что от различных ментальных расстройств страдают в мире более 1 млрд человек. 

Одни только депрессия и тревожность оказывают колоссальное влияние на мировую экономику. Из-за этих недугов ежегодно теряются 12 млрд рабочих дней, что эквивалентно 1 трлн долларов финансовых потерь.

Эта цифра не учитывает расходы стран на лечение людей. По информации ВОЗ, обеспеченные государства тратят до 65 долларов на человека, бедные страны — порядка 0,04 доллара.

В целом, психиатрическая помощь в мире финансируется не слишком щедро. Медианное государственное финансирование составляет 2% от общего бюджета здравоохранения с 2017 года, и этот показатель не меняется.

В ВОЗ призвали уделять больше внимания укреплению психического здоровья людей, ведь оно требуется по меньшей мере каждому восьмому человеку. Гендиректор организации Тедрос Адханома Гебрейесус назвал трансформацию служб охраны психического здоровья — одной из главных задач общественного здравоохранения.

Особенно важна помощь с ментальными недугами женщинам, поскольку они сталкиваются с ними чаще. На тревожность женщины в России, к примеру, жалуются в 1,5 раза больше, отметили «Ведомости» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ. Причем молодые люди сталкиваются с этой проблемой в 2-3 раза чаще, чем люди старшего возраста.

По данным НИУ ВШЭ, состояние россиян ухудшают в особенности одиночество, наличие несовершеннолетних детей, низкий уровень дохода или его недавнее падение, а также думскролинг — навязчивое чтение новостной ленты.

«Без специальных программ повышения стрессоустойчивости и борьбы с депрессией мы не сумеем побороть рост ни сердечно-сосудистых заболеваний, ни онкологических. Слом в регуляции нервно-психического статуса приводит к нарушению биохимических процессов, иммунного статуса, а следовательно, повышению риска развития любого заболевания», — подчеркнула директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

