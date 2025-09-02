Маргарет Этвуд выпустила сатирический рассказ с критикой запрета книг в Канаде

Канадская писательница Маргарет Этвуд, известная как автор «Рассказа служанки», опубликовала сатирический рассказ с критикой властей Канады. Об этом написал The Guardian.
В новом произведении Этвуд описала «очень, очень хороших» детей Джона и Мэри. «Они никогда не ковырялись в носу, не ходили в туалет и не имели прыщей», — описала героев писательница. «И они никогда не умирали, потому что кому захочется зацикливаться на, знаете ли, смерти, трепах и прочей ерунде?» — добавила она.
Джон и Мэри — ревностные христиане, которые, по словам Этвуд, «не обращали внимания на то, что на самом деле говорил Иисус о бедных» и вместо этого «практиковали эгоистичный, хищный капитализм».
Хотя пара «жила долго и счастливо», в истории Этвуд сбылось словещее предсказание из «Рассказа служанки» — «и [премьер-министр провинции Альберта] Даниэль Смит нашла для себя красивое синее платье, но не работу». «Конец», — закончила историю Этвуд.
Автор пояснила, что написала короткое произведение таким, чтобы оно было «подходящим» для подростков, какими их видит министра образования Альберты. Он, как добавила Этвуд, считает школьников «глупыми детьми».
С помощью рассказа Этвуд выступила против решения властей Альберты запретить в школьных библиотеках книги, содержащие якобы «откровенный сексуальный контент». Среди таковых оказалась и антиутопия «Рассказ служанки».
Запрет стал результатом действий консервативных групп, защищающих «права родителей». Организации Action4Canada и Parents for Choice in Education (PCE) взяли на себя ответственность за это решение.
В результате новых правил из школьных библиотек изъяли порядка 200 произведений, включая роман «1984» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хакли. Многие из этих книг после этого попали в даркнет.