В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной

Фото: Пушкинский музей/Telegram

В экспозиции Пушкинского музея появилась картина «Мадонна с младенцем» художника Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино. Она считалась утраченной, сообщил ТАСС.

Полотно вернулось в музейное пространство впервые за почти 100 лет. Его можно увидеть в рамках проекта «Новые шедевры Пушкинского». Через две недели картина переместится в основную экспозицию.

«Наш проект превзошел все ожидания, оказался настолько востребован, что, безусловно, будет и вторая серия этого „сериала“. Мы хотим постепенно делиться всем тем, что есть у нас в фондах», — отметила директор музея Ольга Галактионова.

«Мадонна с младенцем» написана в XVII веке, она относится к зрелому периоду творчества Гверчино. Некогда картина принадлежала императрице Жозефине, жене Наполеона Бонапарта.

В 1820 году император Александр I купил ее для Императорского Эрмитажа. Через 42 года полотно оказалось в Москве в коллекции Румянцевского музея. После его расформирования в 1924 году картину потеряли.

Позднее она нашлась в коллекции художника Ильи Глазунова — туда она попала в середине 80-х. Дочь живописца Вера Глазунова передала работу Гверчино в Пушкинский музей. 

