«Мы живем в доме, полном динамита»: режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Американский режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение в преддверии премьеры ее нового фильма «Дом динамита» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографистка призналась на пресс-коференции, что взялась за проект, чтобы спровоцировать обсуждение ядерной угрозы во всем мире. «Надеюсь, этот фильм станет приглашением решить, что делать со всем этим оружием», — сказала она.

Бигелоу подчеркнула, что видит решение проблемы в «сокращении ядерного арсенала». «Как уничтожение мира может быть хорошей оборонительной мерой? Я имею в виду, что вы защищаете?» — воскликнула режиссер.

Она выразила надежду, что мир когда-нибудь сократит объем ядерного оружия. «Но пока мы, по сути, живем в доме, полном динамита», — добавила кинематографистка.

Премьера фильма «Дом динамита» запланирована на вечер 2 сентября. Эта картина — первая полнометражная работа Бигелоу за последние восемь лет. В ней снялись Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон и Джаред Харрис.

Действие картины развернется в Белом доме, после того как по США запускается неопознанная ракета. Тогда политикам и военным приходится выяснять, кто несет за случившееся ответственность, и решать, как реагировать.

Лента выйдет на Netflix в октябре. Ее сценарий написал Ноа Оппенгейм («Джеки»). Он выступил сопродюсером фильма наряду с Бигелоу и Грегом Шапиро («Повелитель бури»).

Кэтрин Бигелоу — одна из самых успешных женщин-режиссеров в истории. Она известна по таким фильмам как «Без любви», «Голубая сталь», «На гребне волны», «Странные дни», «К-19», «Цель номер один». В 2009 году Бигелоу получила премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» за картину «Повелитель бури». Она также стала первой женщиной, которая выиграла награду в номинации «Лучшая режиссура».

