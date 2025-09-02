На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты

В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной
«Мы живем в доме, полном динамита»: режиссер Кэтрин Бигелоу выступила за ядерное разоружение
Дональд Трамп появился на публике на фоне слухов о его смерти. И прокомментировал их
Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит

На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты

Изображение: Государственный Кремлевский Дворец

На концерт Михаила Шуфутинского в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, запланированный на 3 сентября, раскупили все билеты. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на сайт ГКД.

По портале концертного комплекса указано, что «все билеты проданы». Всего Большой зал ГКД вмешает 6 тысяч зрителей. «Коммерсант» отметил, что аншлаг «подчеркивает высокий интерес к выступлению артиста».

Михаил Шуфутинский — российский шансонье, заслуженный артист России. Один из главных хитов в его карьере — песня «Третье сентября», которая ежегодно становится вирусной в русскоязычном сегменте соцсетей.

В 2025 году платформа «Авито» отметила рост интереса к товарам, связанным с Шуфутинским и треком «Третье сентября». Спрос на диски артиста вырос за год на 58%, а на календари с его портретом — на 9%. 
 

