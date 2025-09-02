На концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября раскупили все билеты

На концерт Михаила Шуфутинского в Большом зале Государственного Кремлевского дворца, запланированный на 3 сентября, раскупили все билеты. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на сайт ГКД.
По портале концертного комплекса указано, что «все билеты проданы». Всего Большой зал ГКД вмешает 6 тысяч зрителей. «Коммерсант» отметил, что аншлаг «подчеркивает высокий интерес к выступлению артиста».
Михаил Шуфутинский — российский шансонье, заслуженный артист России. Один из главных хитов в его карьере — песня «Третье сентября», которая ежегодно становится вирусной в русскоязычном сегменте соцсетей.
В 2025 году платформа «Авито» отметила рост интереса к товарам, связанным с Шуфутинским и треком «Третье сентября». Спрос на диски артиста вырос за год на 58%, а на календари с его портретом — на 9%.