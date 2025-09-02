В Пушкинском музее выставили картину «Мадонна с младенцем» Гверчино. Она считалась утраченной
Дональд Трамп появился на публике на фоне слухов о его смерти. И прокомментировал их

Фото: realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп появился на публике на фоне слухов о его смерти и прокомментировал их. Об этом написал CNN.

Трамп признался, что не видел сообщений о своей предполагаемой кончине. Он назвал слухи сумасшедшими. «Я не делал ничего два дня, а все уже начали говорить, что со мной что-то не так», — отметил лидер США.

«Байден не делал ничего месяцами, вы не видели его. И никто не говорил, будто с ним что-то не то, а он, как мы знаем, был не в лучшей форме», — добавил Трамп. 
 

Президент США выступил перед журналистами в Белом доме, чтобы сообщить о переезде штаб-квартиры командования космических сил в Алабаму. По словам президента, США проигрывают космическую гонку России и Китаю. 

Слухи о смерти или тяжелой болезни Трампа распространились в сети в конце августа. Хэштег #TrumpIsDead (#Трампмертв) вошел в число трендов на платформе X. Поводом стало отсутствие президента в публичном поле и интервью вице-президента Джея Ди Вэнса.

В нем он заверил, что Трамп остается активным и энергичным, но добавил, что непредвиденные обстоятельства не исключены. «Если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не смогу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», — сказал Вэнс.

В августе Белый дом подтвердил, что у президента Трампа — хроническая венозная недостаточность. Заболевание вызывает отеки ног, что еще ранее заметили на фотографиях пользователи соцсетей. Это породило домыслы о состоянии здоровья национального лидера. 

79-летний Трамп — самый пожилой человек, когда-либо принимавший присягу в качестве президента США. Джо Байдену было 78 лет и 2 месяца, когда он вступил на пост главы страны, Трампу — 78 лет и 7 месяцев.
 

