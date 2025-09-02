Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств

Стивен Кинг в интервью газете «The Times» назвал условие, которое он выдвинул команде фильма «Долгая прогулка» перед съемками. Писатель попросил авторов картины сохранить жестокие сцены и показать убийства так, как они описаны в книге, без лишней цензуры.
«В фильмах о супергероях злодеи разрушают целые кварталы, но вы никогда не увидите крови. И, черт возьми, это неправильно. Это почти порнография. Я сказал: „Если вы не собираетесь это показывать, то и не беритесь“. Так что у них получился довольно жестокий фильм», — сказал Кинг.
Сценарист ДжейТи Моллнер отметил, что стремился сохранить «ДНК и темы, заложенные Стивеном Кингом в оригинальном романе». «Те вещи, о которых писал Кинг, актуальны до сих пор. Красота, любовь и история дружбы в сочетании с жестокостью безнадежности и ужаса. Если бы эта книга попала не в те руки, другой студии или другим авторам, они могли бы ее испортить», — добавил Моллнер.
Сюжет антиутопии, которую Кинг написал в 1966 году под псевдонимом Ричард Бахман, разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». Сотня юношей должны идти со скоростью не менее трех миль в час (четырех километров), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.
В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»). Премьера картины состоится 12 сентября.
Недавно создатели фильма устроили закрытый показ ленты, на котором зрителям измеряли пульс. Во время просмотра их сердцебиение превысило 200 ударов в минуту при норме 70–80. Люди, посмотревшие фильм, описывали его как очень жесткий и напряженный. Многие назвали «Долгую прогулку» одной из лучших экранизаций Кинга за последние годы.
30 августа Lionsgate устроила еще один спецпоказ «Долгой прогулки», во время которого зрители должны были непрерывно идти по беговой дорожке со скоростью не менее 4,8 километра в час. Тех, чей темп оказался ниже установленной скорости, выводили из зала. Лента уже получила 96% положительных рецензий от критиков на портале Rotten Tomatoes.