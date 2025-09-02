Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его

Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств

Фото: Lionsgate

Стивен Кинг в интервью газете «The Times» назвал условие, которое он выдвинул команде фильма «Долгая прогулка» перед съемками. Писатель попросил авторов картины сохранить жестокие сцены и показать убийства так, как они описаны в книге, без лишней цензуры.

«В фильмах о супергероях злодеи разрушают целые кварталы, но вы никогда не увидите крови. И, черт возьми, это неправильно. Это почти порнография. Я сказал: „Если вы не собираетесь это показывать, то и не беритесь“. Так что у них получился довольно жестокий фильм», — сказал Кинг.

Сценарист ДжейТи Моллнер отметил, что стремился сохранить «ДНК и темы, заложенные Стивеном Кингом в оригинальном романе». «Те вещи, о которых писал Кинг, актуальны до сих пор. Красота, любовь и история дружбы в сочетании с жестокостью безнадежности и ужаса. Если бы эта книга попала не в те руки, другой студии или другим авторам, они могли бы ее испортить», — добавил Моллнер.

Сюжет антиутопии, которую Кинг написал в 1966 году под псевдонимом Ричард Бахман, разворачивается в США, где каждый год проводят соревнование под названием «Долгая прогулка». Сотня юношей должны идти со скоростью не менее трех миль в час (четырех километров), не останавливаясь. Каждый ходок получает предупреждение, если снижает ее в течение 30 секунд. Если участник получает три предупреждения, он выбывает из игры — его расстреливает армия США и оставляет на дороге умирать. Победителем станет единственный выживший.

В «Долгой прогулке» снялись Марк Хэмилл («Звездные войны»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»), Джуди Грир («Тачка на миллион») и Чарли Пламмер («Сумасшедшая любовь»). Премьера картины состоится 12 сентября.

Недавно создатели фильма устроили закрытый показ ленты, на котором зрителям измеряли пульс. Во время просмотра их сердцебиение превысило 200 ударов в минуту при норме 70–80. Люди, посмотревшие фильм, описывали его как очень жесткий и напряженный. Многие назвали «Долгую прогулку» одной из лучших экранизаций Кинга за последние годы.

30 августа Lionsgate устроила еще один спецпоказ «Долгой прогулки», во время которого зрители должны были непрерывно идти по беговой дорожке со скоростью не менее 4,8 километра в час. Тех, чей темп оказался ниже установленной скорости, выводили из зала. Лента уже получила 96% положительных рецензий от критиков на портале Rotten Tomatoes. 

