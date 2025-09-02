Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера

Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

Кадр: American Zoetrope

На ютуб-канале Utopia опубликовали трейлер документального фильма «Мегадок», посвященного работе режиссера Фрэнсиса Форда Копполы над картиной «Мегалополис».

Автором ленты выступил Майк Фиггис, снявший «Покидая Лас-Бегас» и «Дьявольский особняк». В своем новом проекте он рассказал о многолетнем пути Копполы к проекту его мечты.
 

Видео: Utopia/YouTube

«Он сплетает воедино архивные материалы, неотфильтрованные интервью с актерами и вблизи видит, как легендарный режиссер, опираясь на историю Древнего Рима, политические аллегории и свое собственное уникальное видение, формирует мир „Мегаполиса“», — говорится в синопсисе документалки.

В фильме поучаствовали сам Коппола, Адам Драйвер, Обри Плаза, Дастин Хоффман, Джанкарло Эспозито, Шайа Лабаф, Джон Войт, Роберт Де Ниро и другие артисты. Продюсерами ленты выступили Тара Ли-Ан и Джеймс Мокоски.

Среди интервьюируемых в картине появился режиссер Джордж Лукас. Он признался, что в работе «совершенно противоположен» Копполе. «Я человек, который все планирует, а он — тот, кто прыгает со скалы», — пояснил Лукас.

«Мегадок» выйдет в ограниченный кинопрокат 19 октября. Премьерный показ картины прошел на Венецианском кинофестивале. 

Картина «Мегалополис» вышла на экраны в 2024 году. Премьеру фильма встретили на Каннском кинофестивале 10-минутными овациями. Стоимость проекта составила 120 млн долларов, большую часть денег инвестировал в ленту сам Коппола.

Фильм провалился в прокате. «Афиша Daily» посмотрела картину в январе и вынесла ей суровый вердикт. После этого мы поговорили с Копполой и обсудили с режиссером «Мегалополис».
 

Расскажите друзьям