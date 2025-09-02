Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы

На ютуб-канале Utopia опубликовали трейлер документального фильма «Мегадок», посвященного работе режиссера Фрэнсиса Форда Копполы над картиной «Мегалополис».
Автором ленты выступил Майк Фиггис, снявший «Покидая Лас-Бегас» и «Дьявольский особняк». В своем новом проекте он рассказал о многолетнем пути Копполы к проекту его мечты.
«Он сплетает воедино архивные материалы, неотфильтрованные интервью с актерами и вблизи видит, как легендарный режиссер, опираясь на историю Древнего Рима, политические аллегории и свое собственное уникальное видение, формирует мир „Мегаполиса“», — говорится в синопсисе документалки.
В фильме поучаствовали сам Коппола, Адам Драйвер, Обри Плаза, Дастин Хоффман, Джанкарло Эспозито, Шайа Лабаф, Джон Войт, Роберт Де Ниро и другие артисты. Продюсерами ленты выступили Тара Ли-Ан и Джеймс Мокоски.
Среди интервьюируемых в картине появился режиссер Джордж Лукас. Он признался, что в работе «совершенно противоположен» Копполе. «Я человек, который все планирует, а он — тот, кто прыгает со скалы», — пояснил Лукас.
«Мегадок» выйдет в ограниченный кинопрокат 19 октября. Премьерный показ картины прошел на Венецианском кинофестивале.
Картина «Мегалополис» вышла на экраны в 2024 году. Премьеру фильма встретили на Каннском кинофестивале 10-минутными овациями. Стоимость проекта составила 120 млн долларов, большую часть денег инвестировал в ленту сам Коппола.
Фильм провалился в прокате. «Афиша Daily» посмотрела картину в январе и вынесла ей суровый вердикт. После этого мы поговорили с Копполой и обсудили с режиссером «Мегалополис».