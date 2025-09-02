Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»

Джуди Рейес присоединилась к актерскому составу перезапуска сериала «Клиника». В шоу она вновь сыграет Карлу Эспиносу, пишет Variety.
Производством сериала занимается телеканал ABC. К своим ролям Джона Дориана, Кристофера Терка и Эллиот Рид из оригинального сериала также вернутся Зак Брафф, Дональд Фейсон и Сара Чок. Шоураннерами будут Тим Хоберт и Асим Батра, работавшие над «Клиникой».
Новый сериал расскажет о Джоне Дориане и Кристофере Терке, которые впервые за долгое время вновь работают вместе. За прошедшие годы медицина изменилась, интерны изменились, но дружба героев выдержала испытание временем. Когда перезапуск выйдет на экраны, пока неизвестно.
Сейчас Рейес снимается в драме «Высокий потенциал». Актриса известна по сериалам «Большой потенциал», «Коварные горничные» и фильму «Воскрешая мертвецов».
«Клиника» — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, посвященный работе и жизни молодых врачей. Он выходил на экраны с 2001 по 2010 год, всего вышло девять сезонов сериала.