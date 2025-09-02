Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»

Вышел первый трейлер анимационного сериала Disney+ «Зомби Marvel». В нем будет четыре эпизода, а премьера состоится 24 сентября.
Действие анимационного проекта развернется в одной из дистопических реальностей, ранее представленных в шоу «Что, если…?». В нем раскрывалась альтернативная временная линия событий «Человека-муравья».
По сюжету Землю охватил зомби-вирус, в результате которого почти все человечество, включая большинство супергероев, превратилось в живых мертвецов. Бой нечисти дадут такие персонажи киновселенной Marvel, как Мисс Марвел, Кейт Бишоп, Елена Белова, Окойе, Капитан Америка, Ванда Максимофф, Нэмор, Мерзость и другие.
В озвучке мультфильма участвовали Элизабет Олсен, Пол Радд, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Тесса Томпсон, Симу Лю, Аквафина, Хейли Стайнфелд, Уайатт Рассел, Рэндалл Парк, Иман Веллани и Доминик Торн. Сценарий сериала написал Зеб Уэллс, а режиссером выступил Брайан Эндрюс. Возрастной рейтинг грядущего сериала — TV-MA («Предназначено для просмотра взрослыми и поэтому может не подойти лицам младше 17 лет»).