Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»

Фото: скриншот из видео Marvel Entertainment/YouTube

Вышел первый трейлер анимационного сериала Disney+ «Зомби Marvel». В нем будет четыре эпизода, а премьера состоится 24 сентября.

Действие анимационного проекта развернется в одной из дистопических реальностей, ранее представленных в шоу «Что, если…?». В нем раскрывалась альтернативная временная линия событий «Человека-муравья».

Видео: Marvel Entertainment/YouTube

По сюжету Землю охватил зомби-вирус, в результате которого почти все человечество, включая большинство супергероев, превратилось в живых мертвецов. Бой нечисти дадут такие персонажи киновселенной Marvel, как Мисс Марвел, Кейт Бишоп, Елена Белова, Окойе, Капитан Америка, Ванда Максимофф, Нэмор, Мерзость и другие. 

В озвучке мультфильма участвовали Элизабет Олсен, Пол Радд, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Тесса Томпсон, Симу Лю, Аквафина, Хейли Стайнфелд, Уайатт Рассел, Рэндалл Парк, Иман Веллани и Доминик Торн. Сценарий сериала написал  Зеб Уэллс, а режиссером выступил Брайан Эндрюс. Возрастной рейтинг грядущего сериала — TV-MA («Предназначено для просмотра взрослыми и поэтому может не подойти лицам младше 17 лет»).

