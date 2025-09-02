Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»

Лауреат премии «Оскар» Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Над пропастью» — дебютном полнометражном проекте режиссера Чейза Корзепа. Об этом сообщил Variety.
В актерский состав проекта войдут также Реджи Ли («Форсаж», «Побег»), Сидхарта Маллья и Гэбриел Бейтман («Фабельманы», «Детские игры»). Съемки ленты уже начались, они ведутся в Пасс-а-Гриль во Флориде.
Работа над картиной пройдет также в Редондо-Бич в Калифорнии. Она описывается как захватывающий триллер об акулах и трогательная драма о взрослении. Ее действие развернется на фоне залитого солнцем города серферов, находящегося в осаде.
«Фильм призван передать атмосферу душевности, ужаса и героизма, повествуя о том, как скорбящая семья, разобщенное сообщество и безжалостный хищник сталкиваются под водой», — отметили в СМИ.
Продюсером проекта выступает Мэтт Шапира из компании Roaming Elephant Productions. Исполнительными продюсерами стали Лэнс Граулих, Джефф Клейд, DJ Fresh, Грег Смит, Кент Перди, Дениса Юхос, Роман Янкович, Скотт и Кимберли Бейли.