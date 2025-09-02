Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его

Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»

Фото: cubagoodingjr

Лауреат премии «Оскар» Куба Гудинг-мл. снимется в фильме «Над пропастью» — дебютном полнометражном проекте режиссера Чейза Корзепа. Об этом сообщил Variety.

В актерский состав проекта войдут также Реджи Ли («Форсаж», «Побег»), Сидхарта Маллья и Гэбриел Бейтман («Фабельманы», «Детские игры»). Съемки ленты уже начались, они ведутся в Пасс-а-Гриль во Флориде.

Работа над картиной пройдет также в Редондо-Бич в Калифорнии. Она описывается как захватывающий триллер об акулах и трогательная драма о взрослении. Ее действие развернется на фоне залитого солнцем города серферов, находящегося в осаде.

«Фильм призван передать атмосферу душевности, ужаса и героизма, повествуя о том, как скорбящая семья, разобщенное сообщество и безжалостный хищник сталкиваются под водой», — отметили в СМИ.

Продюсером проекта выступает Мэтт Шапира из компании Roaming Elephant Productions. Исполнительными продюсерами стали Лэнс Граулих, Джефф Клейд, DJ Fresh, Грег Смит, Кент Перди, Дениса Юхос, Роман Янкович, Скотт и Кимберли Бейли.

Расскажите друзьям