Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца

Ален-Фабьен Делон, младший сын французского актера Алена Делона, обратился в Гражданский суд Парижа с требованием пересмотреть завещание отца. Об этом сообщил RTL.
Ален-Фабьен убежден, что последняя воля его знаменитого родителя должна быть аннулирована, поскольку тот якобы не мог ясно мыслить на момент ее составления. Актер написал завещание в ноябре 2022 года.
Согласно ему, наследство артиста разделили на неравные части между тремя детьми. 50% всех денег получила дочь Делона Анушка, сыновьям досталось по 25%. Общая сумма наследства оценивается в 50 млн евро.
Делона-младшего возмутило, что исключительные права на творческое наследие отца перешли к его сестре. Анушка проживала с кинозвездой в последние годы его жизни.
Также младший сын Делона не согласен с дарственной на компанию Adid, которую актер оформил на дочь незадолго до смерти. Компания Alain Delon International Distribution (Adid) владеет правами на бренд Алена Делона и его изображения.
Слушание по делу о завещании звезды «Самурая» пройдет 9 марта 2026 года.