Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Стивен Кинг попросил создателей «Долгой прогулки» оставить в фильме жестокие сцены убийств
Вышел трейлер документального фильма «Мегадок» о съемках «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его

Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца

Ален-Фабьен Делон, младший сын французского актера Алена Делона, обратился в Гражданский суд Парижа с требованием пересмотреть завещание отца. Об этом сообщил RTL.

Ален-Фабьен убежден, что последняя воля его знаменитого родителя должна быть аннулирована, поскольку тот якобы не мог ясно мыслить на момент ее составления. Актер написал завещание в ноябре 2022 года.

Согласно ему, наследство артиста разделили на неравные части между тремя детьми. 50% всех денег получила дочь Делона Анушка, сыновьям досталось по 25%. Общая сумма наследства оценивается в 50 млн евро.

Делона-младшего возмутило, что исключительные права на творческое наследие отца перешли к его сестре. Анушка проживала с кинозвездой в последние годы его жизни.

Также младший сын Делона не согласен с дарственной на компанию Adid, которую актер оформил на дочь незадолго до смерти. Компания Alain Delon International Distribution (Adid) владеет правами на бренд Алена Делона и его изображения.

Слушание по делу о завещании звезды «Самурая» пройдет 9 марта 2026 года. 

Расскажите друзьям