«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Джуди Рейес вернется к роли медсестры Карлы в перезапуске «Клиники»
Куба Гудинг-мл. снимется в режиссерском дебюте Чейза Корзепа «Над пропастью»
Marvel показала трейлер анимационного хоррора «Зомби Marvel»
Сын Алена Делона попросил суд пересмотреть завещание отца
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября

Фото: HBO Max

Премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» состоится на HBO Max накануне Хэллоуина — 26 октября. Об этом стриминговый сервис сообщил на странице в соцсети Х.

Сериал основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно-2» (2019). Шоу расскажет о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников». Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям расскажут о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри. 

Видео: HBO Max

К роли демона вернулся Билл Скарсгорд, еще в 2023 году говоривший, что не будет повторять роль, и даже дал свой совет актеру, который займет место, ранее принадлежавшее ему и легендарному Тиму Карри. В шоу также снялись Тейлур Пейдж, Йован Адепо, Крис Чок и Джеймс Ремар. 

Сценарий первой серии написал Джейсон Фач. Энди Мускьетти, режиссер «Оно» и «Оно-2», поставил несколько эпизодов, включая первый. Съемки проекта завершились в августе 2024 года.

Планируется, что сериал получит три сезона, действие которых развернется в разных временных периодах. Вторая часть будет посвящена 1930-м годам, а третья — началу XX века. Будут ли в итоге снимать еще два сезона, зависит от того, насколько успешным окажется первый.

Фильмы «Оно» и «Оно-2» вместе собрали в прокате более 1,7 млрд долларов. Наши рецензии на них можно прочитать здесь и здесь.

Расскажите друзьям