«Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет 26 октября

Сериал основан на романе Стивена Кинга «Оно» (1986) и представляет собой приквел к фильмам «Оно» (2017) и «Оно-2» (2019). Шоу расскажет о событиях, предшествовавших появлению «Клуба неудачников». Сюжет развернется в 1962 году в вымышленном городке Дерри штата Мэн за 27 лет до событий первого фильма. Зрителям расскажут о происхождении пугающего клоуна Пеннивайза и мрачных тайнах города Дерри.