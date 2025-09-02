В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки

На вершине хребта Аибга в Сочи уже вторые сутки не могут найти 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова. Эту информацию «Матч ТВ» подтвердил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницын.
«Сейчас созвонился с дежурным поискового отряда, который ведет поиски Мельникова. Они пока не увенчались успехом», — сообщил Пятницын.
По данным Shot, 58-летний гид 29 августа повел двух туристов по Черничной тропе — маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. С ним пошли женщина и ее отец. Экскурсия была рассчитана на один день, поэтому группа не взяла с собой ни спальники, ни запасы еды.
Вечером туристы не вернулись. Когда на следующий день они спустились без гида, то рассказали, что заблудились и заночевали в горах без спальников. Сам Мельников, по их словам, очень устал, отстал от них еще в начале пути и потерялся.
Позже мужчина связался с другими альпинистами и сообщил им, что вынужден переночевать на хребте. После этого связь с ним пропала. Сейчас альпиниста ищут МЧС и кинологи.
Сегодня телеведущая Виктория Боня сообщила о гибели другой альпинистки — Натальи Наговицыной. Сегодня на Пик Победы, расположенный на границе Кыргызстана и Китая, запустили дрон, который не обнаружил признаки жизни женщины.
Наговицына находилась там с 12 августа. В этот день при спуске с горы она сломала ногу и застряла на высоте 7100 метров. Сначала ей пытались помочь ее напарники — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии, один из них погиб. 16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Троих пострадавших эвакуировали другим вертолетом.