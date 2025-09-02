В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги

В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки

Фото: SKas

На вершине хребта Аибга в Сочи уже вторые сутки не могут найти 58-летнего альпиниста Сергея Мельникова. Эту информацию «Матч ТВ» подтвердил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницын.

«Сейчас созвонился с дежурным поискового отряда, который ведет поиски Мельникова. Они пока не увенчались успехом», — сообщил Пятницын.

По данным Shot, 58-летний гид 29 августа повел двух туристов по Черничной тропе — маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. С ним пошли женщина и ее отец. Экскурсия была рассчитана на один день, поэтому группа не взяла с собой ни спальники, ни запасы еды.

Вечером туристы не вернулись. Когда на следующий день они спустились без гида, то рассказали, что заблудились и заночевали в горах без спальников. Сам Мельников, по их словам, очень устал, отстал от них еще в начале пути и потерялся.

Позже мужчина связался с другими альпинистами и сообщил им, что вынужден переночевать на хребте. После этого связь с ним пропала. Сейчас альпиниста ищут МЧС и кинологи.

Сегодня телеведущая Виктория Боня сообщила о гибели другой альпинистки — Натальи Наговицыной. Сегодня на Пик Победы, расположенный на границе Кыргызстана и Китая, запустили дрон, который не обнаружил признаки жизни женщины.

Наговицына находилась там с 12 августа. В этот день при спуске с горы она сломала ногу и застряла на высоте 7100 метров. Сначала ей пытались помочь ее напарники — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии, один из них погиб. 16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Троих пострадавших эвакуировали другим вертолетом.

