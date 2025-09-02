Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России

Фото: Okko

Okko выпустит трехсерийный документальный сериал «Секты. Во власти культа», созданный вместе с компанией Streotactic. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

Шоу расскажет о самых опасных сектах современности, их диких ритуалах и людях, которые с ними борются. В поле внимание авторов окажутся культы, существовавшие в России в последние 30 лет.

Некоторые из них действуют до сих пор. Режиссер-документалист Евгения Монтанья Ибаньес вместе со сценаристками Анной Карповой и Викторией Ли попытаются понять, как секты существуют сегодня и как завлекают в свои сети людей с высшим образованием и здоровой психикой. 
 

«На передний план истории выйдут методы и способы манипуляции человеком, управления подсознанием: в какой момент герой попадает на крючок, но еще может соскочить, а когда окончательно становится сектантом и свято верит и, наконец, каким образом происходит переломный момент — и человек сбегает из секты?»
Евгения Монтанья Ибаньес
Режиссер

Авторы расскажут, как функционируют секты, почему люди ищут в них тайные знания и ждут помощи и какую роль интернет играет в популяризации лжепророков. Рассказчиком в сериале выступит вымышленный детектив и частный сыщик, который проводит расследование в попытках понять, как противостоять культам.

Первый эпизод шоу под названием «Увлечение» представит истории о том, каким образом люди попадают в секты и как это ломает их жизни. Вторая серия — «Подчинение» — раскроет устройство культа изнутри. Финальный акт — «Разоблачение» — будет посвящен методам борьбы с подобными организациями.

Оператором сериала выступил Олег Кольский. Продюсерами проекта стали Павел Карыхалин, Кирилл Сорокин, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.

«Для нас проект „Секты. Во власти культа“ ― исследование трагичной темы вовлечения, функционирования и выхода из деструктивных культов. Для России это очень сложная и неоднозначная тема, потому что в любые нестабильные и тревожные времена, коих наша страна переживала немало, расцветали всякого рода секты и культы», — отметил Тодоров. 

