Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России

Некоторые из них действуют до сих пор. Режиссер-документалист Евгения Монтанья Ибаньес вместе со сценаристками Анной Карповой и Викторией Ли попытаются понять, как секты существуют сегодня и как завлекают в свои сети людей с высшим образованием и здоровой психикой.

