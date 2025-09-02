Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»

Фото: stephenking


Американский писатель Стивен Кинг, автор «Оно» и «Сияния», переосмыслит сказку «Гензель и Гретель» в новой книге. Об этом написал Independent.

Кинг выпустит собственный пересказ классической истории. Он сохранит большую часть сюжетных линий, но добавит эпизод со сном и исключит фрагмент, где утка переносит главных героев через пруд.

«Сказки должны быть страшными. Думаю, потому что они дают детям возможность испытать взрослые эмоции. Это и есть самая сложная часть. Хорошая сторона в том, что они дают им счастливый конец. Мы все надеемся, что все закончится хорошо», — отметил Кинг.

В издание включат иллюстрации художника Мориса Сендака, умершего в 2012 году. Его наследники предложили Кингу идею проекта. Они захотели, чтобы изображения, созданные Сендаком в 90-х для оперы по мотивам сказки, были опубликованы.

По словам Кинга, работа над «Гензелем и Гретель» стала для него исцелением. Он занимался ею после операции по замене тазобедренного сустава, которая прошла «не очень хорошо» из-за последствий автомобильной аварии 1999 года.

«Мне было очень больно и некомфортно. Это помогло мне отвлечься. Это было что-то новое. Писательство всегда было для меня своего рода спасением», — поделился писатель.

Он добавил, что «Гензель и Гретель» — его любимая сказка наряду с книгой Доктора Сьюза «500 шляп Бартоломью Каббинса». «Написание этой сказки было захватывающим приключением. Я долго писал о смелых и вдумчивых детях, и это было словно возвращение к истокам», — сказал Кинг.

Сказку «Гензель и Гретель» впервые опубликовали в 1810-х годах. Она рассказала о брате и сестре, которым приходится выживать в лесу. История претерпела ряд изменений: в более поздних версиях у героев была мачеха, а повествование было более религиозным, защитником детей выступал Бог.

