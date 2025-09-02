Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги

Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Фото: Chesnot/Getty Images

Жерар Депардье вновь предстанет перед судом. На этот раз актера обвиняют в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну, сообщает Franceinfo.

По данным СМИ, случаи насилия произошли 7 и 13 августа 2018 года в доме Депардье в Париже. В это время Арну находилась под моральным давлением со стороны артиста.

Адвокат женщины Карин Дюррье-Дибольд заявила, что подача иска в суд — попытка добиться справедливости, даже если после изнасилования прошло семь лет. «Мне трудно это осознать — это огромное событие. Я чувствую облегчение», — поделилась сама Арну.

В мае суд признал Жерара Депардье виновным по делу о сексуализированном насилии в отношении двух женщин — 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера Сары. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье грубо высказывался в их отношении и прикасался к их интимным частям тела. 

В 2023 году еще 13 женщин обвинили обладателя премии «Сезар» в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Актер вину не признал.

Несмотря на это, звезду «Астерикса и Обеликса» приговорили к 18 месяцам условного срока и штрафу в размере 20 тыс. евро. При вынесении вердикта суд принял во внимание возраст обвиняемого и его состояние здоровья. Звезду кино также обязали посещать психолога и зарегистрироваться в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера. 

