Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Жерар Депардье вновь предстанет перед судом. На этот раз актера обвиняют в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну, сообщает Franceinfo.
По данным СМИ, случаи насилия произошли 7 и 13 августа 2018 года в доме Депардье в Париже. В это время Арну находилась под моральным давлением со стороны артиста.
Адвокат женщины Карин Дюррье-Дибольд заявила, что подача иска в суд — попытка добиться справедливости, даже если после изнасилования прошло семь лет. «Мне трудно это осознать — это огромное событие. Я чувствую облегчение», — поделилась сама Арну.
В мае суд признал Жерара Депардье виновным по делу о сексуализированном насилии в отношении двух женщин — 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера Сары. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье грубо высказывался в их отношении и прикасался к их интимным частям тела.
В 2023 году еще 13 женщин обвинили обладателя премии «Сезар» в насилии и сексуализированных домогательствах, которые якобы произошли с 2004 по 2022 год на съемках 11 фильмов. Актер вину не признал.
Несмотря на это, звезду «Астерикса и Обеликса» приговорили к 18 месяцам условного срока и штрафу в размере 20 тыс. евро. При вынесении вердикта суд принял во внимание возраст обвиняемого и его состояние здоровья. Звезду кино также обязали посещать психолога и зарегистрироваться в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера.