Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

В мае суд признал Жерара Депардье виновным по делу о сексуализированном насилии в отношении двух женщин — 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера Сары. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году Депардье грубо высказывался в их отношении и прикасался к их интимным частям тела.