Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца

Фото: кадр из видео Exponenta Film/YouTube

Компания «Экспонента фильм» отложила российскую премьеру фэнтези-блокбастера «Момо», основанного на романе немецкого писателя Михаэля Энде. Картина выйдет не 4 декабря 2025 года, как планировалось, а 26 февраля 2026 года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Мировая премьера ленты состоится 2 октября. «Момо» писателя Энде, известного по таким произведениям, как «Бесконечная история» и «Волшебный пунш» («Вуншпунш»), вышла в 1973 году.

Видео: Exponenta Film/YouTube

Главная героиня картины — маленькая девочка-сирота Момо. Она обладает особым даром: может вдохновлять людей и пробуждать в них все самое лучшее. Однажды девочка замечает, что в ее городе появились странные «серые господа», которые делают жизнь людей пустой и безрадостной.

Момо объединяется с Хранителем времени и черепашкой-предсказательницей, чтобы понять, как избавить город от этих похитителей времени и вернуть жителям потерянную радость.

Режиссером фильма выступил Кристиан Диттер — автор ромкомов «С любовью, Рози» и «В активном поиске». Главные роли в фильме исполнили Алекса Гудолл («Час дьявола»), Мартин Фриман («Шерлок», «Хоббит»), Лора Хэддок («Стражи Галактики»), Ким Бодниа («Девушка и море»), Клас Банг («Мастер и Маргарита»), Давид Шюттер («Уроки фарси») и другие.

