Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги

Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме

Фото: Freepik/Freepik

Те, кому в школе с трудом удавалось выйти на тройки, чаще остальных собираются уходить в предпринимательство, показало исследование банка «Точка» и HeadHunter. С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».

Среди троечников больше всего тех, кто активно планирует заняться бизнесом (19%) или фоново об этом размышляет (36%). Среди круглых отличников, напротив, этот показатель оказался самым низким: лишь 11% респондентов этой категории активно намерены уйти в предпринимательство.

Однако история предпринимательства — это не только взлеты, но и падения. Здесь у бывших троечников тоже лидерство: среди них наибольший процент тех, кто уже имеет неудачный опыт ведения бизнеса (13%). 

В целом подавляющее большинство опрошенных в долгосрочной перспективе хотели бы полностью уйти в бизнес. Об этом сообщил 81% респондентов. Еще 14% выразили желание совмещать найм и свое дело.

Наибольшей популярностью пользуется розничная торговля — эту сферу выбрал 31% респондентов. Именно среди круглых отличников интерес к этой области оказался максимален (39%). Второе и третье места заняли сфера услуг (18%) и IT-отрасль (13%).

Наименьший интерес вызвали гостиничный и ресторанный бизнес, а также медицина. Среди отличников в этих сферах не оказался заинтересован ни один человек (0%).

Расскажите друзьям