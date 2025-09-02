Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме

Те, кому в школе с трудом удавалось выйти на тройки, чаще остальных собираются уходить в предпринимательство, показало исследование банка «Точка» и HeadHunter. С результатами опроса ознакомилась «Афиша Daily».
Среди троечников больше всего тех, кто активно планирует заняться бизнесом (19%) или фоново об этом размышляет (36%). Среди круглых отличников, напротив, этот показатель оказался самым низким: лишь 11% респондентов этой категории активно намерены уйти в предпринимательство.
Однако история предпринимательства — это не только взлеты, но и падения. Здесь у бывших троечников тоже лидерство: среди них наибольший процент тех, кто уже имеет неудачный опыт ведения бизнеса (13%).
В целом подавляющее большинство опрошенных в долгосрочной перспективе хотели бы полностью уйти в бизнес. Об этом сообщил 81% респондентов. Еще 14% выразили желание совмещать найм и свое дело.
Наибольшей популярностью пользуется розничная торговля — эту сферу выбрал 31% респондентов. Именно среди круглых отличников интерес к этой области оказался максимален (39%). Второе и третье места заняли сфера услуг (18%) и IT-отрасль (13%).
Наименьший интерес вызвали гостиничный и ресторанный бизнес, а также медицина. Среди отличников в этих сферах не оказался заинтересован ни один человек (0%).