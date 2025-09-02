Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги

Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»

Фото: Paramount Pictures

Ремейк культовой комедии «Голый пистолет» появился на цифровых платформах. Теперь фильм доступен для просмотра на Apple TV+, Amazon и в других зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Премьера фильма состоялась 1 августа. За месяц кассовые сборы ленты по всему миру превысили 95 млн долларов.

Главную роль лейтенанта полиции, детектива Фрэнка Дребина-мл., сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года, сыграл Лиам Нисон. По сюжету вместе с напарником Эдом Хокеном-мл. (Пол Уолтер Хаузер) он расследует ограбление банка и самоубийство программиста Саймона Девенпорта.  Благодаря сестре покойного Бетт (Памела Андерсон) Дребин-мл. понимает, что два этих дела связаны между собой, после чего выходит на след миллионера Ричарда Кейна (Дэнни Хьюстон). 

Лента наполнена отсылками к оригинальной трилогии. Дребин-мл. общается с портретом отца, стоящим в Зале славы полицейского отряда, где коллеги также почитают своих легендарных родителей.

Проект находился в разработке с 2013 года. Вместо Нисона в нем должен был сыграть Эд Хелмс. Режиссером картины выступил Акива Шаффер, известный по музыкальным скетчам «SNL» в составе Lonely Island, а продюсером — создатель «Гриффинов» и «Теда» Сет МакФарлейн.

