Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»

Ремейк культовой комедии «Голый пистолет» появился на цифровых платформах. Теперь фильм доступен для просмотра на Apple TV+, Amazon и в других зарубежных онлайн-кинотеатрах.
Премьера фильма состоялась 1 августа. За месяц кассовые сборы ленты по всему миру превысили 95 млн долларов.
Главную роль лейтенанта полиции, детектива Фрэнка Дребина-мл., сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года, сыграл Лиам Нисон. По сюжету вместе с напарником Эдом Хокеном-мл. (Пол Уолтер Хаузер) он расследует ограбление банка и самоубийство программиста Саймона Девенпорта. Благодаря сестре покойного Бетт (Памела Андерсон) Дребин-мл. понимает, что два этих дела связаны между собой, после чего выходит на след миллионера Ричарда Кейна (Дэнни Хьюстон).
Лента наполнена отсылками к оригинальной трилогии. Дребин-мл. общается с портретом отца, стоящим в Зале славы полицейского отряда, где коллеги также почитают своих легендарных родителей.
Проект находился в разработке с 2013 года. Вместо Нисона в нем должен был сыграть Эд Хелмс. Режиссером картины выступил Акива Шаффер, известный по музыкальным скетчам «SNL» в составе Lonely Island, а продюсером — создатель «Гриффинов» и «Теда» Сет МакФарлейн.