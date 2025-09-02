Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»

Главную роль лейтенанта полиции, детектива Фрэнка Дребина-мл., сына персонажа Лесли Нильсена из оригинального фильма 1988 года, сыграл Лиам Нисон. По сюжету вместе с напарником Эдом Хокеном-мл. (Пол Уолтер Хаузер) он расследует ограбление банка и самоубийство программиста Саймона Девенпорта. Благодаря сестре покойного Бетт (Памела Андерсон) Дребин-мл. понимает, что два этих дела связаны между собой, после чего выходит на след миллионера Ричарда Кейна (Дэнни Хьюстон).