На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет

Фото: @v_bonya

Видео с дрона опубликовала Виктория Боня в личном телеграм-канале. На записи, датированной 2 сентября, видна палатка, принадлежавшая пропавшей альпинистке Наталье Наговицыной.

Вокруг палатки нет никаких признаков присутствия человека. Видео было снято после продолжительного периода непогоды, который препятствовал поисковым работам. «Мне хотелось удостовериться, что мы не оставили человека там», — прокомментировала Боня публикацию.

Видео: @v_bonya

12 августа при спуске с пика Победы альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу на высоте 7100 метров. Возможно, к перелому привела старая, не до конца залеченная травма: по словам ее подруги, полгода назад женщина уже ломала конечность, но затем восстановила форму и даже участвовала в забегах.

Сначала ей пытались помочь ее напарники — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии. Они оказали первую помощь и отправились за подмогой. Лука скончался при спуске. Предположительно, от отека головного мозга.

16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Троих пострадавших эвакуировали другим вертолетом — среди них был и Батуев. Его отправили из Бишкека в Москву для дальнейшего лечения.

