Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Okko снял документальный сериал о самых опасных сектах современной России
В горах Сочи пропал альпинист. Его ищут уже вторые сутки
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги

Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык

Фото: gpointstudio/Freepik

Самыми полезными школьными уроками для россиян стали занятия по русскому языку, показал опрос сервиса «Авито Работа». 48% респондентов отметили, что в работе им больше всего пригодился именно русский язык. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».

На втором месте по полезности оказалась математика (47%). В топ-5 также вошли информатика (21%), иностранный язык (16%) и физика (15%).

Респонденты-зумеры возраста 18–24 лет чаще других отмечали пользу иностранного языка (24% против 16% в среднем по России), физкультуры (18% против 12%) и обществознания (16% против 8%).

Россияне в возрасте 45–54 лет чаще остальных ценят уроки труда (20% против 14%), а представители старшего поколения (65+) чаще считают полезными физику (33% против 15%) и биологию (11% против 6%).

В конце августа Министерство просвещения представило список 100 фильмов, рекомендованных для изучения в школах. Все картины в нем советские, современных нет. Например, школьникам рекомендуют посмотреть фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Калина красная», «Собачье сердце», «Иди и смотри» и «Обыкновенный фашизм».

Расскажите друзьям