Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык

Самыми полезными школьными уроками для россиян стали занятия по русскому языку, показал опрос сервиса «Авито Работа». 48% респондентов отметили, что в работе им больше всего пригодился именно русский язык. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».
На втором месте по полезности оказалась математика (47%). В топ-5 также вошли информатика (21%), иностранный язык (16%) и физика (15%).
Респонденты-зумеры возраста 18–24 лет чаще других отмечали пользу иностранного языка (24% против 16% в среднем по России), физкультуры (18% против 12%) и обществознания (16% против 8%).
Россияне в возрасте 45–54 лет чаще остальных ценят уроки труда (20% против 14%), а представители старшего поколения (65+) чаще считают полезными физику (33% против 15%) и биологию (11% против 6%).
В конце августа Министерство просвещения представило список 100 фильмов, рекомендованных для изучения в школах. Все картины в нем советские, современных нет. Например, школьникам рекомендуют посмотреть фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны», «Калина красная», «Собачье сердце», «Иди и смотри» и «Обыкновенный фашизм».