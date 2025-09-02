Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль

Хлоя Маль назначена главой редакционного контента американского Vogue, сообщается в инстаграме* издания. Анна Винтур, которая руководила СМИ 37 лет, осталась на посту директора по контенту Condé Nast.
Хлое Маль 39 лет. Она родилась в Нью-Йорке в семье французского режиссера Луи Маля и актрисы Кэндис Берген.
Маль писала для The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest и Town & Country. В Vogue журналистка пришла в 2011 году. Она была редактором социальных сетей, писала для СМИ как внештатный автор, вела подкаст «The Run-Through with Vogue», а в 2023 году возглавила сайт издания. На нем Хлоя также вела раздел «Flash», посвященный свадьбам, домам, вечеринкам и путешествиям.
Теперь редактор сменит Анну Винтур, которая покинула должность главного редактора в июне. «Мода — это искусство принимать изменения. Я рада объявить, что Хлоя станет новой главой редакции, возглавит американский журнал и будет заниматься его продвижением», — сказала Винтур.
