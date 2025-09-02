Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Стивен Кинг переосмыслит сказку «Гензель и Гретель»
Жерар Депардье снова предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Прокат фильма по роману Михаэля Энде «Момо» в РФ перенесли на 2,5 месяца
Троечники активнее всех рвутся в бизнес, а отличники чаще остаются в найме
Ремейк «Голого пистолета» с Памелой Андерсон и Лиамом Нисоном вышел в «цифре»
На пик Победы запустили дрон. У палатки Натальи Наговицыной никого нет
Больше всех школьных предметов россиянам в жизни пригодился русский язык
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами

Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль

Фото: @voguemagazine

Хлоя Маль назначена главой редакционного контента американского Vogue, сообщается в инстаграме* издания. Анна Винтур, которая руководила СМИ 37 лет, осталась на посту директора по контенту Condé Nast.

Хлое Маль 39 лет. Она родилась в Нью-Йорке в семье французского режиссера Луи Маля и актрисы Кэндис Берген. 

Маль писала для The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest и Town & Country.  В Vogue журналистка пришла в 2011 году. Она была редактором социальных сетей, писала для СМИ как внештатный автор, вела подкаст «The Run-Through with Vogue», а в 2023 году возглавила сайт издания. На нем Хлоя также вела раздел «Flash», посвященный свадьбам, домам, вечеринкам и путешествиям.

Теперь редактор сменит Анну Винтур, которая покинула должность главного редактора в июне. «Мода — это искусство принимать изменения. Я рада объявить, что Хлоя станет новой главой редакции, возглавит американский журнал и будет заниматься его продвижением», — сказала Винтур.

* Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
 

