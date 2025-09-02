Новым главным редактором американского Vogue, который сменит Анну Винтур, стала Хлоя Маль

Маль писала для The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest и Town & Country. В Vogue журналистка пришла в 2011 году. Она была редактором социальных сетей, писала для СМИ как внештатный автор, вела подкаст «The Run-Through with Vogue», а в 2023 году возглавила сайт издания. На нем Хлоя также вела раздел «Flash», посвященный свадьбам, домам, вечеринкам и путешествиям.