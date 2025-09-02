Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Умер звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден
Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»
«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов светофоров в центре Москвы
В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него

Фото: Cinema Park Distribution

20% мужчин не готовы вступить в отношения с женщиной, которая зарабатывает больше них, показал опрос ВЦИОМ «Мужчина, женщина и деньги».

При этом среди зумеров (рожденных в 2001 году и позже) таких всего 6%, среди младших миллениалов (1992–2000) — 19%, а среди представителей поколения застоя (1948–67) и оттепели (до 1947) каждый третий не готов быть в отношениях с более состоятельной женщиной.

Деньги остаются важным атрибутом привлекательности мужчины. 42% опрошенных согласились, что чем больше у мужчины денег, тем он привлекательней для женщин. Интересно, что мужчины склонны верить в эту связь больше женщин: 54% против 32%.

Финансы почти никогда не становятся причиной расставания — лишь 6% респондентов признали, что прекращали отношения из-за финансовой несостоятельности партнера. Однако размер зарплаты все-таки связан со скрытыми ожиданиями. 55% россиян ответили, что современным мужчинам сложнее найти себе спутницу жизни, потому что женщины сейчас предъявляют слишком высокие требования к их доходам.

Недавний опрос дейтинг-сервиса Mamba тоже раскрыл сложные отношения мужчин, женщин и денег: 25% россиянок считают, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты.  Еще 24% респонденток заявили, что настоящих мужчин в России не существует. В тоже время 26% полагают, что порядочные мужчины есть, просто у самих женщин слишком высокие требования к будущему партнеру.

Расскажите друзьям
Теги:
ВЦИОМ