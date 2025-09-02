Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него

20% мужчин не готовы вступить в отношения с женщиной, которая зарабатывает больше них, показал опрос ВЦИОМ «Мужчина, женщина и деньги».
При этом среди зумеров (рожденных в 2001 году и позже) таких всего 6%, среди младших миллениалов (1992–2000) — 19%, а среди представителей поколения застоя (1948–67) и оттепели (до 1947) каждый третий не готов быть в отношениях с более состоятельной женщиной.
Деньги остаются важным атрибутом привлекательности мужчины. 42% опрошенных согласились, что чем больше у мужчины денег, тем он привлекательней для женщин. Интересно, что мужчины склонны верить в эту связь больше женщин: 54% против 32%.
Финансы почти никогда не становятся причиной расставания — лишь 6% респондентов признали, что прекращали отношения из-за финансовой несостоятельности партнера. Однако размер зарплаты все-таки связан со скрытыми ожиданиями. 55% россиян ответили, что современным мужчинам сложнее найти себе спутницу жизни, потому что женщины сейчас предъявляют слишком высокие требования к их доходам.
Недавний опрос дейтинг-сервиса Mamba тоже раскрыл сложные отношения мужчин, женщин и денег: 25% россиянок считают, что все хорошие мужчины к 35 годам уже женаты. Еще 24% респонденток заявили, что настоящих мужчин в России не существует. В тоже время 26% полагают, что порядочные мужчины есть, просто у самих женщин слишком высокие требования к будущему партнеру.