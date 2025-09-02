Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Умерла звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин

Фото: Paul Morigi/Getty Images

В больнице Торонто после продолжительной болезни скончался канадский актер Грэм Грин. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его агента. Звезде «Танцующего с волками» и «Громового сердца» было 73 года. 

«Он был человеком великой морали, этики и характера, и его будут вечно помнить», — говорится в заявлении представителя. 

Грин ― представитель коренных народов Канады ― родился в сельской общине Осуэкен, на территории резервации Шесть наций. До того, как заняться актерством, он зарабатывал случайными подработками. 

В конце 1960-х он начал играть в театре, а его дебют на экране состоялся в 1979 году ― в эпизоде канадской драмы «Великий детектив». Первой ролью актера в полнометражном фильме стало участие в спортивном байопике «Бегущий храбрец» (1983).

Прорыв случился несколько лет спустя, когда Кевин Костнер пригласил Грина сыграть Разящую Птицу ― один из главных персонажей вестерна «Танцующий с волками». Фильм получил 12 номинаций на «Оскар», включая номинацию Грина как лучшего актера второго плана. Картина завоевала семь наград, в том числе за «Лучший фильм». 

Orion Pictures

Позже Грин снялся в таких крупных голливудских картинах, как «Мэверик» (1994) с Мелом Гибсоном и Джоди Фостер, «Крепкий орешек-3: Возмездие» (1995) с Брюсом Уиллисом, «Зеленая миля» (1999) с Томом Хэнксом, «Сумерки. Новолуние» (2009) с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном, а также «Большая игра» (2017) Аарона Соркина с Джессикой Честейн, Идрисом Эльбой и Кевином Костнером.

Грин также исполнял главные роли в «Громовом сердце» (1992) с Вэлом Килмером, «Трансамерика» (2005) с Фелисити Хаффман и «Ветреная река» (2017) Тейлора Шеридана с Джереми Реннером и Элизабет Олсен.

Помимо номинации на «Оскар», у Грина есть премии «Грэмми», «Джемини», Canadian Screen и звезда на Канадской Аллее Славы. 

