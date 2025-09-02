Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»

18 сентября в российский прокат выйдет фильм «Ангелы не жужжат». Это сатирическая драма, в которой 12 историй складываются в одно целое. Прокатчиком выступает компания К24.
По сюжету страховой агент, бухгалтер, диджитал-могильщик, бездомный аккордеонист, дизайнер типографии и еще семь совершенно разных людей встречаются на кулинарном мастер-классе по приготовлению манной каши. К концу картины каждый из участников поймет, что значит «быть ангелом на жестокой сухой серой земле».
Режиссером фильма стал выпускник мастерской игровой режиссуры Анны Фенченко и братьев Котт (НИУ ВШЭ) Александр Селиверстов. «Что есть человеческая жизнь как не движение хаоса? А если жизнь устроена хаосом, может ли в ней существовать справедливость? В фильме мне хочется обсудить со зрителями эти вопросы. Это и абсурдистская драма, и комедийный триллер, в котором мы исследуем идеи непознаваемости бытия, абсурдности и тщетности наших усилий в желании изменить этот мир в лучшую сторону», — отмечает он.
В ленте снялись как непрофессиональные актеры, среди которых кинокритик Сергей Дешин и ведущая Ульяна Пылаева («Новые танцы»), так и известные российские артисты Анна Савранская («Лед-3»), Нил Бугаев («Агния»), Петр Рыков («Подсудимый») и другие. Как отмечают авторы картины, «Ангелы не жужжат» это история о случайностях, которые нас связывают, и о попытках обрести смысл даже тогда, когда кажется, что балансировать между хаосом и порядком уже не получается.
«Визуально и структурно фильм перекликается с эстетикой шведского режиссера Роя Андерссона. В то же время он объединяет кафкианскую абсурдность в бесприютной постсоветской повседневности, мрачный юмор и религиозные аллюзии», — говорят создатели.
«Ангелы не жужжат» — фильм-участник фестивалей нового российского кино «Горький fest» (Нижний Новгород, 2024) и Voices (Вологда, 2025), а также десятка международных кинофестивалей: Bishkek International Film Festival (Кыргызстан, 2024), Festival Internacional de Cinema de Ponent a Tàrrega — Galacticat (Испания, 2024), CineOFF — International Independent Film Festival (Италия, 2024), Dhaka International Film Festival (Бангладеш, 2025) и других.
Московская премьера ленты состоится в кинотеатре «Октябрь» 12 сентября, в Санкт-Петербурге — 13 сентября в кинотеатре «Ленфильм». С 18 сентября его можно будет посмотреть также в кинотеатрах Новосибирска, Великого Новгорода, Магнитогорска, Тольятти, Суздали и Перми.
«Ангелы не жужжат» — третий полнометражный фильм Александра Селиверстова. Он начал снимать любительские короткометражки в 19 лет и с тех пор работает в разных форматах: от музыкальных клипов (например, на песню «Грустные танцы» Славы КПСС) и рекламы (Adidas, Mercedes, Porsche и др.) до полнометражных фильмов. Как музыкант выпускает рэп под псевдонимом Sol 47.
Сейчас Селиверстов сосредоточен преимущественно на режиссуре кино: его полнометражный дебют «Охотники» (2016) был показан на фестивале «Дух огня» и вышел в российский прокат. Второй фильм — тревожный карантинный триллер «Молоди» (2021)