Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»

Режиссером фильма стал выпускник мастерской игровой режиссуры Анны Фенченко и братьев Котт (НИУ ВШЭ) Александр Селиверстов. «Что есть человеческая жизнь как не движение хаоса? А если жизнь устроена хаосом, может ли в ней существовать справедливость? В фильме мне хочется обсудить со зрителями эти вопросы. Это и абсурдистская драма, и комедийный триллер, в котором мы исследуем идеи непознаваемости бытия, абсурдности и тщетности наших усилий в желании изменить этот мир в лучшую сторону», — отмечает он.