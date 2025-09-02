Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Умер звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден
Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»
«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов светофоров в центре Москвы
В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»

Фото: пресс-материалы

18 сентября в российский прокат выйдет фильм «Ангелы не жужжат». Это сатирическая драма, в которой 12 историй складываются в одно целое. Прокатчиком выступает компания К24.

По сюжету страховой агент, бухгалтер, диджитал-могильщик, бездомный аккордеонист, дизайнер типографии и еще семь совершенно разных людей встречаются на кулинарном мастер-классе по приготовлению манной каши. К концу  картины каждый из участников поймет, что значит «быть ангелом на жестокой сухой серой земле».

Видео: К24

Режиссером фильма стал выпускник мастерской игровой режиссуры Анны Фенченко и братьев Котт (НИУ ВШЭ) Александр Селиверстов. «Что есть человеческая жизнь как не движение хаоса? А если жизнь устроена хаосом, может ли в ней существовать справедливость? В фильме мне хочется обсудить со зрителями эти вопросы. Это и абсурдистская драма, и комедийный триллер, в котором мы исследуем идеи непознаваемости бытия, абсурдности и тщетности наших усилий в желании изменить этот мир в лучшую сторону», — отмечает он.

В ленте снялись как непрофессиональные актеры, среди которых кинокритик Сергей Дешин и ведущая Ульяна Пылаева («Новые танцы»), так и известные российские артисты Анна Савранская («Лед-3»), Нил Бугаев («Агния»), Петр Рыков («Подсудимый») и другие.  Как отмечают авторы картины, «Ангелы не жужжат» это история о случайностях, которые нас связывают, и о попытках обрести смысл даже тогда, когда кажется, что балансировать между хаосом и порядком уже не получается.  

«Визуально и структурно фильм перекликается с эстетикой шведского режиссера Роя Андерссона. В то же время он объединяет кафкианскую абсурдность в бесприютной постсоветской повседневности, мрачный юмор и религиозные аллюзии», — говорят создатели.

 «Ангелы не жужжат» — фильм-участник фестивалей нового российского кино «Горький fest» (Нижний Новгород, 2024) и Voices (Вологда, 2025), а также десятка международных кинофестивалей: Bishkek International Film Festival (Кыргызстан, 2024), Festival Internacional de Cinema de Ponent a Tàrrega — Galacticat (Испания, 2024), CineOFF — International Independent Film Festival (Италия, 2024), Dhaka International Film Festival (Бангладеш, 2025) и других.

Московская премьера ленты состоится в кинотеатре «Октябрь» 12 сентября, в Санкт-Петербурге — 13 сентября в кинотеатре «Ленфильм». С 18 сентября его можно будет посмотреть также в кинотеатрах Новосибирска, Великого Новгорода, Магнитогорска, Тольятти, Суздали и Перми.

«Ангелы не жужжат» — третий полнометражный фильм Александра Селиверстова. Он начал снимать любительские короткометражки в 19 лет и с тех пор работает в разных форматах: от музыкальных клипов (например, на песню «Грустные танцы» Славы КПСС) и рекламы (Adidas, Mercedes, Porsche и др.) до полнометражных фильмов. Как музыкант выпускает рэп под псевдонимом Sol 47.

Сейчас Селиверстов сосредоточен преимущественно на режиссуре кино: его полнометражный дебют «Охотники» (2016) был показан на фестивале «Дух огня» и вышел в российский прокат. Второй фильм — тревожный карантинный триллер «Молоди» (2021)  

Расскажите друзьям