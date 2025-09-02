Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня

Фото: ESPN

Чешская теннисистка Каролина Мухова расплакалась во время матча второго круга Открытого чемпионата США против румынки Сораны Кырсти. Причиной слез стало неожиданное появление на трибунах ее бывшего парня, который «часто появляется в местах, где его не ждут». О случае рассказал New York Post.

Игру ненадолго приостановили. Теннисистка несколько раз вытирала лицо полотенцем. Позже на пресс-конференции она объяснила случившееся: «Напротив моей скамейки сел мой бывший парень. Он иногда появляется в местах, где ему не следует быть. Это меня немного ошеломило». 

«Я сказала ему уйти, он не послушался. Но позже он все же ушел», — добавила Мухова. Несмотря на пережитый стресс, ей удалось собраться и одержать победу в поединке.

ESPN

28-летняя Мухова — одна из сильнейших теннисисток мира. В 2023 году она дошла до финала Открытого чемпионата Франции, где уступила первой ракетке мира Иге Свентек. Вчера в четвертом круге Открытого чемпионата США Мухова одолела украинку Марту Костюк и тем самым вышла в четвертьфинал. В нем Мухова встретится с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осаки.

В конце августа спортсменку Марию Шарапову ввели в Международный зал теннисной славы. Она стала первой женщиной из России, удостоенной этой чести. О присвоении Шараповой почетного статуса объявила Серена Уильямс, ее давняя соперница и 23-кратная чемпионка Большого шлема. Со сцены Шарапова поблагодарила Уильямс за мотивацию и дружбу.

