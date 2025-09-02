Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня

Игру ненадолго приостановили. Теннисистка несколько раз вытирала лицо полотенцем. Позже на пресс-конференции она объяснила случившееся: «Напротив моей скамейки сел мой бывший парень. Он иногда появляется в местах, где ему не следует быть. Это меня немного ошеломило».