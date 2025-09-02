Китай вводит безвиз для россиян

С 15 сентября Китай введет безвизовый режим для граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Го Цзякунь, пишет РБК.
Россияне смогут находиться в КНР без визы до 30 дней. Въехать получится «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена».
Для поездки гражданину РФ нужен будет лишь действующий заграничный паспорт. Режим пробный и будет действовать год ― до 14 сентября 2026 года.
Аналогичный безвиз будет действовать и для граждан КНР при въезде в Россию, отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.
Сейчас россиянам нужна виза в Китай — туристические визы типа L оформляются в визовых центрах Москвы и Петербурга, а также в генконсульствах КНР в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Хабаровске и Владивостоке.
Владимир Путин в преддверии визита в Китай говорил о кратном росте взаимного туристического потока России и Китая: по итогам 2024 года он увеличился в 2,5 раза и достиг 2,8 млн человек.