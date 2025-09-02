Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького

6 сентября в пространстве Win Box в парке Горького откроется поп-ап фестиваля «Летник». С 15.00 и до ночи здесь пройдут спортивные мероприятия и музыкальные выступления. Попасть на финал лета можно будет бесплатно, по регистрации. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе p2p.