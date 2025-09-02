Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького

6 сентября в пространстве Win Box в парке Горького откроется поп-ап фестиваля «Летник». С 15.00 и до ночи здесь пройдут спортивные мероприятия и музыкальные выступления. Попасть на финал лета можно будет бесплатно, по регистрации. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе p2p.
Дневная программа будет посвящена спорту: баскетбольную площадку захватят резиденты SAGA, Pink Tablet организует турнир по пинг-понгу с блицами и челленджами, а Rep Chess соберут игроков на шахматные турниры на крыше.
Футбольную коробку курирует Dvor Cup, а для любителей интеллектуального досуга пройдет поп-квиз от Fomoteka. В свободном доступе будут скейт-парк, зона с PS5 и даже турнир по паделу.
На площадке весь день будут работать бар от «Ровесника» и фуд-корнер от Skrepka с неаполитанской пиццей. На мерч-станции «Летника» и Win Box расположится кастом-зона от «Влипли» — можно будет создать что-то особенное на память.
С наступлением темноты атмосфера сменится со спортивной на музыкальную: на лайв-сцене под открытым небом выступят главные герои нового поколения независимой сцены — Passmurny, Nomad Punk и Uncle Pecos. После концерта начнется ночная вечеринка, за пульты встанут резиденты DFF Club: Spaida, DJ Artik, Lil Den, участники команды фестиваля Pepsi Kolya и Nikita Zabolotskiy, а также Sonia Heifitz.