Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла

Фото: Kion

Kion представил полноценный трейлер музыкального фильма «Алиса в Стране чудес» — новой экранизации сказки Льюиса Кэрролла. Это современная версия детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого. Премьера в кинотеатрах запланирована на 23 октября, дистрибьютор — «Централ Партнершип».

По сюжету пятнадцатилетняя Алиса оказывается в Стране чудес, где время остановилось и солнце не садится. Там она встречает близких и друзей, которые ее не узнают. Чтобы вернуться домой, героине предстоит пройти череду испытаний: море собственных слез, опасный лес и лавину, а заодно найти любовь и спасти волшебный мир от катастрофы.

Видео: Kion

Главную роль исполнила Анна Пересильд. С ней на экране появятся Паулина Андреева, Милош Бикович, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов и другие. 

Режиссером выступил Юрий Хмельницкий («Лед-3», «Роман»). Производством занималась компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и «Газпром-Медиа Холдингом».

Пересильд отметила, что с детства фанатеет по «Алисе в Стране чудес»: «Я прочитала сказку еще когда была совсем маленькой. Сначала мне читала ее мама, потом уже сама. Я была и остаюсь диким фанатом этого произведения. Я пересмотрела все фильмы, все мультики, у меня есть огромное количество коллекционных изданий этой книги».

