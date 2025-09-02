Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
У новой книги Виктора Пелевина раскрыты название, дата выхода и подробности сюжета

Фото: «Яндекс Книги»

Новая книга Виктора Пелевина выйдет 18 сентября и будет называться «A Sinistra». Подробностями, включая аннотацию и обложку произведения, с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе «Яндекс Книг».

Роман расскажет о детективе корпорации Transhumanism Inc. Маркусе Зоргенфрее, которому предстоит расследовать исчезновения клиентов секретного бутика «Левый Путь». Бутик предлагает состоятельным заказчикам опасные черномагические симуляции, где можно встретиться с демонами и испытать власть древних заклинаний.

В ходе расследования Маркус оказывается в алхимическом трипе XVI века, превращается в итальянского чернокнижника и вступает в смертельно опасную игру с могущественными венецианскими магами.

«Яндекс Книги»

Продажи стартуют 18 сентября, в 20.25, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Одновременно произведение будет доступно в аудио- и электронной версии в «Яндекс Книгах» (по подписке «Яндекс Плюс») и на «Литрес». За бумажное издание отвечает «Эксмо». Предзаказ книги уже открыт в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах. 

Последний роман Пелевина «Круть» вышел в 2024 году. Действие произведения развивается на Земле в отдаленном будущем, где женщины стали доминантным гендером, а на верх уголовной иерархии «поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы».

