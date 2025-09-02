Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит

Фото: @flowersbyellatelluride

Папарацци еженедельно делятся десятками фотографий актера Джереми Аллена Уайта с огромными букетами цветов. Оказалось, что мужчине просто нравятся растения в доме. Об этом он рассказал в шоу «Поздняя ночь с Джимми Фэллоном».

Уайт рассказал, что неподалеку от его дома есть воскресный фермерский рынок и он обожает туда ходить. Часто он составляет букеты со своей дочкой.

Видео: @fallontonight

Волну интереса подхватили и его друзья. Актер поделился, что встретился с подругой, которую давно не видел, и она спросила его про цветы. «Мы общались, и она такая: „Можно спросить кое-что?“ И она такая: „В чем дело с цветами?“ Как будто в этом было что-то зловещее. Что я, типа, делаю что-то странное с цветами. А они мне просто нравятся. Мне нравятся они в доме. Мне нравится дарить их людям», — рассказал актер.

Видео: @mimee.ko

В конце августа цветочный магазин Flowers by Ella в городе Теллурайд штата Колорадо опубликовал фото с табличкой: «Эй, Джереми Аллен Уайт, у нас есть цветы для тебя». Всего два дня спустя аккаунт уже поделился фото актера с букетом полевых цветов.

1/2
@flowersbyellatelluride
2/2

Джереми Аллен Уайт получил известность благодаря ролям Филиппа Галлагера в сериале «Бесстыжие» и шеф-повара Карми в шоу «Медведь». За последнюю он получил два «Эмми» и два «Золотых глобуса».

В конце июля стало известно, что Уайт рассматривается на главную роль в сиквеле «Социальной сети». Аарон Соркин уже провел переговоры с актером, однако официальное предложение пока сделал. Проект находится на раннем этапе разработки и еще не получил одобрения от студии Sony.

