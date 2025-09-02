Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит

Волну интереса подхватили и его друзья. Актер поделился, что встретился с подругой, которую давно не видел, и она спросила его про цветы. «Мы общались, и она такая: „Можно спросить кое-что?“ И она такая: „В чем дело с цветами?“ Как будто в этом было что-то зловещее. Что я, типа, делаю что-то странное с цветами. А они мне просто нравятся. Мне нравятся они в доме. Мне нравится дарить их людям», — рассказал актер.