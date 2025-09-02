Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Умер звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден
Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»
«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов светофоров в центре Москвы
В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки

Фото: пресс-материалы

6 и 7 сентября на территории «Хлебозавода № 9» в Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки. Он объединяет художников, музыкантов, дизайнеров и всех, кто разделяет эстетику «сделай сам». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе феста.

В программе — лайвы независимых артистов, лекции о культуре, мастер-классы по апсайклу и саунд-дизайну, вовлекающие игры, фотозоны и коллективные арт-сессии. 

6 сентября Влад Урбан и Фатум вместе с участниками будут разрисовывать фигуру скейт-парка, а вечером выступят Acid Racer, МС Улыбочка и Mayør. На следующий день запланированы живые выступления Iskrit, Lovanda и секретного гостя, а также совместные проекты вроде создания гигантского зина или кастомизации скейтборда-гиганта.

Помимо главной сцены, на которой пройдут музыкальные выступления и DIY-сессии, на фестивале есть пространство квизов и лекций «Лаборатория», зона творческого интенсива и фотозона, где можно собрать себе фото для портфолио.

Фестиваль существует с 2017 года и проходит в формате квеста, где есть открытые и закрытые зоны. Попасть в последние можно по специальным карабинам ― внутренней валюте Chain Fest, которую можно купить, выиграть в активностях или получить за регистрацию. Карабины обмениваются на доступ к мастер-классам, фотозонам и другим активностям.

Chain Fest
Концерт / 6 сентября
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям