6 и 7 сентября на территории «Хлебозавода № 9» в Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки. Он объединяет художников, музыкантов, дизайнеров и всех, кто разделяет эстетику «сделай сам». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе феста.