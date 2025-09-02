6 и 7 сентября на территории «Хлебозавода № 9» в Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки. Он объединяет художников, музыкантов, дизайнеров и всех, кто разделяет эстетику «сделай сам». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе феста.
В программе — лайвы независимых артистов, лекции о культуре, мастер-классы по апсайклу и саунд-дизайну, вовлекающие игры, фотозоны и коллективные арт-сессии.
6 сентября Влад Урбан и Фатум вместе с участниками будут разрисовывать фигуру скейт-парка, а вечером выступят Acid Racer, МС Улыбочка и Mayør. На следующий день запланированы живые выступления Iskrit, Lovanda и секретного гостя, а также совместные проекты вроде создания гигантского зина или кастомизации скейтборда-гиганта.
Помимо главной сцены, на которой пройдут музыкальные выступления и DIY-сессии, на фестивале есть пространство квизов и лекций «Лаборатория», зона творческого интенсива и фотозона, где можно собрать себе фото для портфолио.
Фестиваль существует с 2017 года и проходит в формате квеста, где есть открытые и закрытые зоны. Попасть в последние можно по специальным карабинам ― внутренней валюте Chain Fest, которую можно купить, выиграть в активностях или получить за регистрацию. Карабины обмениваются на доступ к мастер-классам, фотозонам и другим активностям.