Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо

Фото: SLBS

Crocs и корейский бренд SLBS выпустили совместную линейку чехлов для телефонов. Новая коллекция уже доступна для предзаказа на сайте SLBS и маркетплейсе 29CM.

Чехлы совместимы с «джиббитсами» — аксессуарами, которые можно прикрепить на кроксы и тем самым их кастомизировать. Пины можно нацепить не только на корпус чехла, но и на ручку, напоминающую заднюю часть обуви Crocs. На чехле этот элемент нужен для удобства переноса телефона и более устойчивого нахождения в руке.

1/5
SLBS
2/5
3/5
4/5
5/5

В линейке есть чехлы для Samsung Galaxy S25, iPhone 15, Pro, Pro Max, а также для iPhone 16, Pro и Pro Max. Аксессуар доступен сразу в нескольких пастельных цветах: голубом, бежевом, розовым и зеленом. Есть и мрачные черная и темно-синяя версии. Стоимость одного чехла составляет 64,5 тыс. вон — около 3700 рублей.

Ранее Crocs запустил коллаборацию с мультсериалом «Южный Парк». В линейку вошли сабо в стиле Картмана, Рэнди Марша, Кенни и Полотенчика. Еще один вариант воспроизводит заснеженную автобусную остановку, где главные герои встретятся в виде джиббитсов. Старт продаж намечен на 12 сентября.

