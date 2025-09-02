В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями

Фото: Earl Gibson III/Getty Images

Премьера фильма «Крушащая машина» в Венеции закончилась 15-минутными стоячими овациями ― одними из самых продолжительных на нынешнем фестивале. Во время них исполнитель главной роли Дуэйн Скала Джонсон не смог сдержать слез.

Variety называет премьеру «Крушащей машины» самым трогательным событием в Венеции со времен, когда Брендан Фрейзер четыре года назад расплакался после показа «Кита», начав свой путь к «Оскару».

Теперь многие пророчат «Оскар» и Джонсону. В «Крушащей машине» он показал гораздо более глубокую игру, чем в предыдущих блокбастерах с его участием. В новой спортивной драме от A24 актер играет двукратного чемпиона UFC Марка Керра, который борется с внутренними демонами.

Вместе с Джонсоном в картине снялась Эмили Блант — она исполнила роль подруги бойца, Дон Стейплз. Во время овации режиссер Бенни Сафди обнял обоих актеров и тоже не смог сдержать слез радости. Во время финальных титров плакал и сам Керр, приехавший на премьеру в Венеции.

В мировой прокат «Крушащая машина» выйдет 3 октября. «Афиша Daily» включала ее в список самых ожидаемых фильмов 2025 года.

