Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 сентября

Фото: @moscowmap

Школьник из Московской области решил необычно поздравить свою первую учительницу с 1 сентября. Парень передал ей большой букет красных роз прямо домой. О случае рассказал канал Москва 24.

В видеоролике парень на автовышке поднимается к окну учительницы и дарит ей охапку цветов, а женщина в ответ улыбается и машет рукой. Спустившемуся школьнику аплодируют соседи.

Видео: @moscowmap

Не только школьники радуют учительниц на 1 сентября — но и наоборот. Например, учительницы начальной школы из Алабамы пожертвовали неделей летнего отдыха, чтобы преобразить школьные туалеты. Они хотели, чтобы в новом учебном году у детей и подростков появилось уютное пространство для передышки. Преподавательницы покрасили четыре комнаты. На стены поместили вдохновляющие аффирмации: «я смелый», «я творческий» и другие.

1 сентября — не только день знаний и начало учебного года, но и дата, в которую вступают в силу десятки новых законов. Например, дальтоникам и людям с расстройствами аутистического спектра запретят садиться за руль, несовершеннолетним перестанут продавать зажигалки, а банки получат право блокировать подозрительное снятие наличных.

