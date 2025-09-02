Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 сентября

Не только школьники радуют учительниц на 1 сентября — но и наоборот. Например, учительницы начальной школы из Алабамы пожертвовали неделей летнего отдыха, чтобы преобразить школьные туалеты. Они хотели, чтобы в новом учебном году у детей и подростков появилось уютное пространство для передышки. Преподавательницы покрасили четыре комнаты. На стены поместили вдохновляющие аффирмации: «я смелый», «я творческий» и другие.