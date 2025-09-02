Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден
Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»
«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов светофоров в центре Москвы
В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги
МГУ создал факультет искусственного интеллекта
Умер создатель «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев

Актрисы Аманда Сейфрид и Джулия Робертс появились на Венецианском кинофестивале в одинаковых нарядах — и сделали это намеренно. Сейфрид понравился образ Робертс, и она попросила его одолжить. Об истории написал CNN.

В пятницу Робертс появилась на фотосессии в наряде Versace: темных джинсах с высокой посадкой, шерстяном пиджаке, полосатой рубашке и ремне с позолоченной пряжкой. Образ составил новый креативный директор дома Дарио Витале.

Спустя три дня Аманда Сейфрид — у которой с Робертс один стилист, Элизабет Стюарт, — увидела наряд на фотографии в соцсетях и попросила одолжить его. В понедельник она уже сама опубликовала снимок в том же комплекте. Отличалась только обувь. В подписи к фото она поблагодарила Джулию Робертс и использовала хештеги #sustainable и #shareyourlooks.

Робертс приехала на Венецианский кинофестиваль с триллером «После охоты» Луки Гуаданьино, а Аманда Сейфрид — с картиной «Завещание Энн Ли» Моны Фастволд.

На Венецианском кинофестивале недавно показали фильм «Кремлевский волшебник» c Джудом Лоу в роли Владимира Путина. Картина получила неоднозначные оценки критиков после премьеры. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 46% на основе первых 13 отзывов.

«Cюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования», — пишут в одной из рецензий.

