Аманде Сайфред так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его

Актрисы Аманда Сайфред и Джулия Робертс появились на Венецианском кинофестивале в одинаковых нарядах — и сделали это намеренно. Сайфред понравился образ Робертс, и она попросила его одолжить. Об истории написал CNN.
В пятницу Робертс появилась на фотосессии в наряде Versace: темных джинсах с высокой посадкой, шерстяном пиджаке, полосатой рубашке и ремне с позолоченной пряжкой. Образ составил новый креативный директор дома Дарио Витале.
Спустя три дня Аманда Сайфред — у которой с Робертс один стилист, Элизабет Стюарт, — увидела наряд на фотографии в соцсетях и попросила одолжить его. В понедельник она уже сама опубликовала снимок в том же комплекте. Отличалась только обувь. В подписи к фото она поблагодарила Джулию Робертс и использовала хештеги #sustainable и #shareyourlooks.
Робертс приехала на Венецианский кинофестиваль с триллером «После охоты» Луки Гуаданьино, а Аманда Сайфред — с картиной «Завещание Энн Ли» Моны Фастволд.
На Венецианском кинофестивале недавно показали фильм «Кремлевский волшебник» c Джудом Лоу в роли Владимира Путина. Картина получила неоднозначные оценки критиков после премьеры. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составил 46% на основе первых 13 отзывов.
«Cюжет увязает в слишком большом количестве персонажей и событий, которые могут иметь решающее значение для объяснения новейшей истории России, но не подходят для захватывающего повествования», — пишут в одной из рецензий.