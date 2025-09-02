Аманде Сайфред так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его

Спустя три дня Аманда Сайфред — у которой с Робертс один стилист, Элизабет Стюарт, — увидела наряд на фотографии в соцсетях и попросила одолжить его. В понедельник она уже сама опубликовала снимок в том же комплекте. Отличалась только обувь. В подписи к фото она поблагодарила Джулию Робертс и использовала хештеги #sustainable и #shareyourlooks.