В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера

В Петербурге открылось бистро «Балабанов». Кафе запустили на Колокольной улице режиссеры-документалисты Григорий и Анна Сельяновы, выпустившие ленту «Брат навсегда», сообщил портал «Собака.ru».
В меню заведения — любимые блюда культового кинематографиста. Их переосмыслил шеф-повар Алексей Трофимов, известный по работе в Ezo Izakaya и Giallo. Коктейльную карту для «Балабанова» разработал Артем Гутько из «Ателье Tapas & Bar» и Giallo.
Гости бистро могут попробовать риет из леща горячего копчения со сливочным маслом и пармезаном, гороховый суп с копченостями по рецепту Надежды Балабановой и рыбник с окунем, форелью, брокколи и соусом берблан.
К ним посетителям предлагается заказать авторские коктейли, построенные на домашних дистиллятах. Их названия отсылают к фильмографии Балабанова: «Жмурки» (гранатовый негрони), «Счастливые дни» (ревеневый джин с яблочным ликером), «Я тоже хочу» (шприц на домашнем апероле), «Морфий».