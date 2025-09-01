В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера

Дуэйн Джонсон расплакался на премьере «Крушащей машины» в Венеции. Фильм встретили долгими овациями
Умер звезда «Танцующего с волками» Грэм Грин
Каждый пятый мужчина в России не готов начать отношения с женщиной, которая зарабатывает больше него
Кинокритик Сергей Дешин и актер Петр Рыков в трейлере сатирической драмы «Ангелы не жужжат»
Теннисистка Каролина Мухова расплакалась на турнире, потому что заметила в толпе бывшего парня
Пинг-понг, музыка и квиз: «Летник» устраивает финал лета в Win Box в парке Горького
Анна Пересильд попадает в Страну чудес в трейлере новой экранизации Льюиса Кэрролла
В Москве пройдет Chain Fest — фестиваль DIY-искусства, моды и музыки
Джереми Аллена Уайта постоянно видят с охапками цветов. Он объяснил, что просто их любит
Crocs выпустил чехлы на iPhone и Samsung Galaxy в виде знаменитых сабо
Школьник поднялся к окну своей первой учительницы, чтобы поздравить ее с 1 Сентября
Аманде Сейфрид так понравился наряд Джулии Робертс, что она решила одолжить его
«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме
В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет
Неизвестные вломились в исторический особняк, где Джеффри Чосер писал «Кентерберийские рассказы»
Недострой на Алтуфьевском превратят в многофункциональный центр
«Не думаю, что справился бы с успехом»: Итан Хоук рад, что не получил роль в «Титанике»
В нацпарке «Лосиный остров» заметили осоеда — редкую птицу из Красной книги
Бен Стиллер рассказал, над каким фильмом в карьере ему понравилось работать больше всего
Продолжение «Первого отдела» и «Ландышей» стали самыми ожидаемыми российскими сериалами
В сериале «Гарри Поттер» появится профессор-призрак. Его сыграет Ричард Дерден
Луис Партридж в первом трейлере сериала про пиво «Гиннесс» от автора «Острых козырьков»
«БубОкко ТВ», парк в Roblox и кавайные аксессуары: Okko запустил рекламную кампанию к 1 сентября
Россияне назвали Удава из «38 попугаев» и кота Матроскина самыми умными героями мультфильмов
«Яндекс Карты» запустили отображение сигналов светофоров в центре Москвы
В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Джейми Ли Кертис упустила возможность встретиться с принцессой Дианой за два месяца до ее смерти
Shnit Worldwide Shortsfestival объявил победителей и подвел итоги

В Петербурге открылось бистро «Балабанов» с любимыми блюдами режиссера

Фото: «Балабанов» бистро/Telegram

В Петербурге открылось бистро «Балабанов». Кафе запустили на Колокольной улице режиссеры-документалисты Григорий и Анна Сельяновы, выпустившие ленту «Брат навсегда», сообщил портал «Собака.ru».

В меню заведения — любимые блюда культового кинематографиста. Их переосмыслил шеф-повар Алексей Трофимов, известный по работе в Ezo Izakaya и Giallo. Коктейльную карту для «Балабанова» разработал Артем Гутько из «Ателье Tapas & Bar» и Giallo.

Гости бистро могут попробовать риет из леща горячего копчения со сливочным маслом и пармезаном, гороховый суп с копченостями по рецепту Надежды Балабановой и рыбник с окунем, форелью, брокколи и соусом берблан.

К ним посетителям предлагается заказать авторские коктейли, построенные на домашних дистиллятах. Их названия отсылают к фильмографии Балабанова: «Жмурки» (гранатовый негрони), «Счастливые дни» (ревеневый джин с яблочным ликером), «Я тоже хочу» (шприц на домашнем апероле), «Морфий».

Расскажите друзьям