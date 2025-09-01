В квартире Михаила Булгакова откроется выставка «Надел что было»
Режиссеры-документалисты открыли бистро «Балабанов» с любимыми блюдами автора фильма «Брат»

Фото: «Балабанов» бистро/Telegram

В Петербурге открылось бистро «Балабанов». Кафе запустили на Колокольной улице режиссеры-документалисты Григорий и Анна Сельяновы, выпустившие ленту «Брат навсегда», сообщил портал  Собака.ru.

В меню заведения — любимые блюда культового кинематографиста. Их переосмыслил шеф-повар Алексей Трофимов, известный по работе в Ezo Izakaya и Giallo. Коктейльную карту для «Балабанова» разработал Артем Гутько из Ателье Tapas & Bar и Giallo.

Гости бистро могут попробовать рийет из леща горячего копчения со сливочным маслом и пармезаном, гороховый суп с копченостями по рецепту Надежды Балабановой и рыбник с окунем, форелью, брокколи и соусом берблан.

К ним посетителям предлагается заказать авторские коктейли, построенные на домашних дистиллятах. Их названия отсылают к фильмографии Балабанова: «Жмурки» (гранатовый негрони), «Счастливые дни» (ревеневый джин с яблочным ликером), «Я тоже хочу» (спритц на домашнем апероле), «Морфий».

