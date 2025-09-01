«Очень хороший актер»: Вуди Аллен хочет снять Дональда Трампа в новом фильме

Американский режиссер Вуди Аллен хочет снять президента США Дональда Трампа в еще одном своем фильме. Об этом кинематографист заявил в подкасте «Club Random» Билла Маера, написал Variety.
Аллен уже работал ранее с Трампом: бизнесмен появился в картине «Знаменитость» 1998 года. По словам постановщика, с Трампом «было одно удовольствием работать», так что Аллен повторил бы этот опыт при возможности.
«С ним было приятно работать, и он был очень хорошим актером. Он был очень вежливым, попадал в цель, все делал правильно и обладал настоящим талантом к шоу-бизнесу. Я мог бы снимать его сейчас», — поделился режиссер.
По словам Аллена, он «мог бы творить чудеса», если бы Трамп согласился сняться у него снова. При этом кинематографист не скрывает, что не согласен с Трампом в «99%» вопросах, касающихся политики, и на президентских выборах голосовал не за него.
«Я удивлен, что он захотел пойти в политику. Политика — это сплошная головная боль, критические решения и мучения. Я видел этого парня на играх „Никс“, он любил играть в гольф, судить конкурсы красоты и заниматься приятными и расслабляющими делами. Зачем кому-то вдруг захотелось заниматься политическими вопросами, мне непонятно», — отметил Аллен.
Режиссер подчеркнул, что не согласен «почти со всеми его [Трампа] политическими взглядами», но в кинопроцессе он был «очень профессионален». «Я бы хотел режиссировать его как президента и принимать решения. Но этого не случится», — добавил Аллен.