В Китае юных геймеров избавляют от зависимости, заставляя играть сутками напролет

Китайский киберспортивный клуб открыл рехаб для юных геймеров. Он помогает подросткам избавиться от зависимости, заставляя играть сутками напролет. Об этом сообщает South China Morning Post.
Су Чэньхао из провинции Хэбэй открыла клуб по подготовке профессиональных геймеров в 2018 году. Однако вскоре она поняла, что талантливые игроки встречаются крайне редко — буквально один на миллион. Более того, большинство подростков просто подсаживаются на игры, чтобы сбежать от учебы и других проблем в реальной жизни.
Тогда Су решила открыть курсы по избавлению от игровой зависимости. На них подростков заставляют играть каждый день с 9 утра до полуночи, а отдыхать разрешают лишь для обеда и пробежки.
У одного из участников курса, который мечтал стать киберспортсменом, в первый же день начались судороги. Другой ребенок на второй день курса заплакал и просил отпустить его домой.
Стоимость курсов зависит от их продолжительности. Недельная терапия стоит несколько сотен долларов, а 22-дневный курс — 1400 долларов.
Клуб Су — не единственный, который предлагает такие программы. В провинции Сычуань другой киберспортивный клуб за последние восемь лет принял 700 студентов, но лишь трое из них попали в профессиональные команды.
«Одна из функций наших курсов — отговорить тех, у кого нет способностей, от попыток пробиться в профи», — отметил его владелец.
Киберспорт был признан официальным видом спорта в Китае в 2003 году. В России же это произошло еще в 2001-м, однако через пять лет киберспорт исключили из списка спортивных дисциплин, а включили обратно лишь в 2016-м.